Las comparsas coruñesas entierran al coronavirus entre risas, música y camaradería

Entierro del coronavirus en elCampo da Leña. Entre risas, música y mucha camaradería, las comparsas coruñesas pusieron en escena su “Pasaporte covid-19”, con el que pusieron el cierre a un carnaval veraniego que combinó la alegría con el agradecimiento sentido a los sanitarios y empleados de los servicios esenciales, vistiendo incluso sus uniformes para blindar la caja que quemarán en el próximo Entroido.



Con la implicación de las comparsas ene el calendario de actos de las Fiestas de María Pita, el Ayuntamiento de A Coruña quiso hacer un guiño a unas entidades que, año tras año, inundan de alegría, humor e imaginación las calles de la ciudad, y que este 2021 no pudieron salir a causa de coronavirus pero mantienen vivas la ilusión y la esperanza para volver a desfilar en 2022.



Además del carnaval de verano, se despidieron también el XX Festival Manicómicos, que se celebró durante tres días en el parque de Santa Margarita, y el XXXIV Festival Internacional de Folclore Cidade da Coruña, que contó con representaciones de Senegal y Portugal, y de la Asociación de Coros y Danzas Doña Urraca de Zamora, así como de los anfitriones de Eidos.



En la plaza de María Pita, el cine y el karaoke corrió a cargo del espectáculo Mamma Mía.



Esta noche tomará el relevo el gaiteiro Carlos Núñez, que celebrará en la ciudad los veinticinco años de “A Irmandade das Estrelas”, el disco que cambió la vida del artista vigués y el rumbo de la música tradicional en Galicia.



Desde mañana se celebrará el Certame de Habaneras Cidade da Coruña, con el que el Gobierno de Inés Rey “reforza o seu compromiso coas entidades locais da cidade, que traballan por manter vivas as citas tradicionais que garanten que as distintas expresións musicais sigan vivas” en A Coruña. El presidente de Follas Novas, Fernando Sandino, resaltó el “enorme esforzo que todas as corais están a facer para manter a súa actividade.