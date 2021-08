Cartabia y Rolan, en la pole

El mercado empieza a agitarse en el apartado de las salidas mientras que el de las llegadas sigue estancado en las doce incorporaciones que concretó la secretaría técnica para la temporada 2021-22 en Primera Federación.



Dos de los futbolistas que no entran en los planes del Deportivo por sus altas nóminas, el uruguayo Diego Rolan y el argentino Fede Cartabia, parecen aclarar sus respectivos futuros, que pasan, en ambos casos, por el extranjero.



Cartabia ha emprendido la ruta hacia un lugar conocido para él, Dubai. Ayer mismo subió una historia a su cuenta en la red social Instagram con la fotografía de un viaje hacia Emiratos Árabes Unidos desde Madrid.



Hace unos días se había despedido del que fue su equipo en las dos últimas temporadas en calidad de cedido por el Deportivo, el Shabab.



El futbolista argentino solo se pasó por la Ciudad Deportiva de Abegondo para someterse a los test del inicio de la pretemporada para el conjunto blanquiazul. Cartabia pronto desapareció de esas instalaciones con permiso del club para intentar cerrar el que será su nuevo destino. Ahora parece estar ya cerca.



En el caso de Diego Rolan, ni eso. El charrúa, al igual que la temporada pasada, ni siquiera se pasó por las instalaciones de Abegondo en la pretemporada. Aquel curso acabó debutando con la blanquiazul en Segunda División B tras no haberlo hecho ni en Primera ni en Segunda División. Según Zona Brava MX, el futbolista habría llegado al estadio de los Bravos para cerrar su regreso al club de Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos. Por ahora, el club en el que ya militó cedido, con opción de compra, por el Deportivo hace un par de temporadas, no ha publicado nada al respecto del regreso del jugador, que ya entonces fue un culebrón.



Rolan finaliza su contrato con el Deportivo el próximo año, por lo que esta será la última transferencia del club coruñés con el jugador charrúa. El curso pasado pretendía negociar a la baja su contrato y renovarlo; finalmente pasó unos meses de blanquiazul y se marchó después a Egipto. Como en el caso de los mexicanos, el club egipcio que le tuvo en plantilla, el Pyramids, disponía de una opción de compra que no ejecutó. Eso sí, abonó la práctica totalidad del salario del futbolista (tanto de los meses que estuvo en el Depor como de la segunda parte de la campaña).









Uche Agbo y Borges





Más estancadas están otras operaciones de salida. Por una parte, la de Uche Agbo, que unos días tiene permiso para negociar con otros clubes y otros, se entrena al margen en Abegondo. El Deportivo pretendía cederle, pero el jugador, que tiene ofertas, espera la rescisión del contrato para marcharse.



Sí quiere quedarse en la plantilla blanquiazul el también centrocampista Celso Borges, uno de los pesos pesados del vestuario, pero con el que el club no cuenta ni por su ficha, progresiva temporada a temporada, ni por el rendimiento del curso pasado. Las formas del Deportivo no han sido del agrado del ‘tico’ que jugó el amistoso con el Bergantiños y no fue utilizado en el Teresa Herrera.