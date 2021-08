Aumentan los nuevos positivos de covid en el área sanitaria tras dos días a la baja

El número de nuevos positivos por coronavirus vuelve a aumentar en el área sanitaria de A Coruña y Cee, después de que, en los dos días anteriores, esa cifra se viese reducida. Ayer lunes, sin embargo, según los datos facilitados por el Servicio Galego de Saúde, los nuevos contagiados en las últimas 24 horas volvían a superar la barrera de los 300, situándose en 316, después de que el registro del día anterior se quedase en 294. No es el único dato negativo, pues las cifras tampoco son positivas en otros indicadores. Así, el número de casos activos con respecto al las 24 horas previas es de 48, tres más que en el anterior registro diario, lo que eleva la cifra de casos activos a un total de 4619. De ellos, un total de 97 permanecen ingresados en los distintos centros hospitalarios del área sanitaria.



De hecho, ese es uno de los datos más preocupantes, pues se trata de la confirmación de que la presión hospitalaria continúa subiendo. No en vano, no se había registrado una cifra tan alta de personas ingresadas en todo lo que llevamos de mes. Tampoco baja la presión en lo que atañe a la UCI, pues la cifra de 17 personas que requieren cuidados intensivos se mantiene exactamente igual que el día anterior.









Suben las altas





No obstante, en el apartado positivo, cabe mencionar que el número de altas es uno de los más elevados de los últimos días, ya que son un total de 268 los pacientes que la han recibido, lo que supone un aumento porcentual de un 7,63% con respecto a los datos facilitados por el Sergas en el anterior registro. Con ellos, el número de personas que han superado la pandemia se sitúa oficialmente en 33.789. Por otra parte, no ha habido que lamentar ningún fallecimiento por quinta jornada consecutiva, por lo que la cifra de muertes se mantiene en 610



En lo que se refiere a la incidencia acumulada, es decir, el número de personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, la ciudad de A Coruña continúa por encima de los 800, y alcanza los 821,5. Sin embargo, el peor dato de los municipios de la zona sigue perteneciendo a Sada, con una incidencia totalmente disparada, ya que roza los 900 casos por cien mil habitantes. En concreto, la incidencia acumulada se sitúa ya en 895,94



Además, en el área metropolitana de A Coruña, Culleredo roza los 800 casos (acumula 798,4), por los 742,2 de Arteixo o los 717,1 de Oleiros. En este apartado, destaca la cifra del municipio de Carral, que está por debajo de la barrera de los 300 casos, ya que acumula un total de 278,1, una cifra notablemente más baja que la de ayuntamientos vecinos.