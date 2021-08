La Diputación colabora con Fragas do Mandeo en el cuidado del hábitat

La Diputación de A Coruña colabora con el colectivo Fragas do Mandeo en la restauración y conservación de hábitats de alto valor ambiental mediante custodia del territorio y apadrinamiento de espacios naturales dentro da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.



El área de Medio Ambiente e Transición Ecolóxica, a través de dos líneas de subvención para inversiones y financiación de actividades, destina 14.888 euros para “axudar a sufragar o 80% dos custos que supón a realización de distintas accións durante todo o ano 2021 nos concellos de Miño, Paderne, Bergondo, Betanzos, Coirós, Aranga, Oza-Cesuras e Sobrado dos Monxes”.



El propósito de esta iniciativa, que será “executada maioritariamente por voluntarios”, pasa por a “mellorar os hábitats nos que están presentes máis de cincoenta especies catalogadas como ameazadas” en los ríos Mandeo, Mendo y Lambre; en el rego de As Bouzas; las marismas de Betanzos, Lambre y Baxoi; los arenales de A Alameda, Abeleira y Grande de Miño; los montes de A Espenuca y Os Vellos.



Además, intervendrán en la reserva de anfibios de Catorce (Coirós) y en la de Ollo de Roda (Oza-Cesuras); en la laguna de Sobrado dos Monxes y el tramo que, alrededor de este espacio, discurre el Camino de Santiago.



La iniciativa contempla actuaciones de restauración de nuevas parcelas, conservación de montes o mantenimiento de las reservas de anfibios y del observatorio ornitológico de Sobrado.









Invasoras





También están previstos la eliminación de especies invasoras y el control de aquellas erradicadas estos años por parte de la Fragas do Mandeo, que hasta el momento ha acabado con 32 especies de plantas exóticas en las zonas custodiadas e apadrinadas, pesando 4,6 toneladas la biomasa retirada durante el 2019 y 2,3 toneladas en el pasado 2020.



Asimismo, se llevarán a cabo otras acciones para combatir la presencia de plásticos y otros residuos en espacios naturales como las playas de A Alameda, A Abeleira y Grande de Miño; en las marismas de los ríos Baxoi y Lambre y de la ría de Betanzos; en los tramos bajos del Mandeo, el Mendo, el Lambre y el rego de As Bouzas, y por último, en el entorno de la laguna de Sobrado y en el tramo del Camino de Santiago.



Como muestra de las actividades realizadas, en la Reserva de Anfibios do Catorce, en Coirós se eliminó una especie exótica invasora, la juncia olorosa (cyperus eragrostis).