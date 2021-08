Detienen en Vigo a la banda croata responsable de gran parte de los robos en pisos coruñeses

La Delegación de Gobierno anunció ayer que han sido detenidas cinco integrantes de la banda croata que había estado actuando desde hacía varias semanas en A Coruña, así como en otras ciudades gallegas. De hecho, el arresto tuvo lugar en Vigo, puesto que era una banda itinerante que se desplazaba puntualmente desde localidades de fuera de Galicia. En A Coruña, podría haber actuado en dos docenas de pisos.



La banda croata, integrada en su mayoría por mujeres, empleaba el método del resbalón. Este sistema consiste en utilizar una tira de plástico para introducirla entre el marco y la puerta, para retirar el resbalón, la pieza móvil que se inserta en el marco. Solo funciona si no se ha echado la llave, así que las autoridades aconsejan a los ciudadanos que siempre lo haga, aunque abandone la casa solo por unos minutos. Se trata de una precaución básica..



La croata no es la única banda que se sospecha que está actuando en la comunidad estos días. Por lo menos otros dos grupos pueden haber visitado Galicia, uno de origen colombiano y otro, georgiano, cada uno con diferentes métodos: el primero actúa apalancando la puerta, mientras que le otro utiliza el sistema de “bumping”, aunque los georgianos, afincados en Madrid, serían los menos activos de todos. No en todos los casos logran su objetivo: numerosas denuncias son de tentativas, en las que las víctimas descubren al regresar a sus casas daños en las cerraduras o en los quicios de las puertas.



Siempre actúan en pisos sin nadie en el interior, así que suelen esperan a los fines de semana, sobre todo por la tarde, cuando las posibilidades de que las viviendas estén vacías son más altas. No necesitan más que unos pocos minutos para abrir la puerta y se dirigen al dormitorio principal donde en casi todas las viviendas se guardan las joyas. El oro es, efectivamente, lo único que buscan estas bandas, que desdeñan la electrónica u otros objetos.









Delincuencia itinerante





Por ese mismo motivo, tanto la Policía Judicial como la Brigada de Seguridad Ciudadana de A Coruña llevan a cabo dispositivos preventivos de vigilancia. La subdelegada del Gobierno, María Rivas López, analizó ayer con los responsables policiales los operativos dispuestos en relación con la delincuencia itinerante y ha trasladado la necesidad de reforzar los operativos llevados a cabo en esta materia.



Rivas señaló que la Policía Nacional desarrolla desde hace semanas una serie de dispositivos especiales, dentro de la puesta en marcha del Plan de Delincuencia Itinerante diseñado desde el Ministerio de Interior y que tiene una especial incidencia en las ciudades costeras. De todos modos, la subdelegada recalcó el alto grado de seguridad ciudadana existente como señalan las estadísticas. “A Coruña es una ciudad segura”, declaró.









Continúa la escalada de inseguridad en el barrio de Os Mallos, con otro local allanado El barrio de Os Mallos sufre de un tiempo a esta parte una serie de incidentes que está causando malestar entre los vecinos. Uno de los últimos fueron los daños en el local situado en el número 19 de Eusebio da Guarda, durante la noche del sábado, cuando un desconocido destrozó el cristal del establecimiento, que en ese momento se encontraba sin actividad y con pocos objetos en su interior, así que se ignora el motivo del delito: si se trató de simple vandalismo o si, por el contrario, se trataba de robo o un intento de apropiación indebida.



Hay que tener en cuenta que no sería el primer caso: en los últimos meses, por lo menos tres locales han sido allanados y ocupados irregularmente. Hechos como estos, así como hurtos y tirones, han creado una atmósfera de inseguridad en el barrio. La presidenta de la asociación de vecinos del barrio, Aida .Antón, reconoció la intranquilidad que sienten los vecinos, pero negó que sea general: “Es cierto que hay problemas, pero les preguntas, y unos dicen que les da miedo ir por la calle, mientras que otros dicen que no, que caminan sin mayor problema”.