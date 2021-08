Kiko Rivera lleva Cantora a la moda

A Kiko Rivera hay que reconocerle que con el lanzamiento de su marca de ropa se ha hecho un dos por uno: amplía sus vías de ingresos –aunque solo sea por la gracia, más de una camiseta va a vender– y lanza una estocada a su madre en esa batalla que libran por la propiedad de la finca familiar. ‘Kantora is mine’ (Cantora, con k de Kiko, es mía) es el lema del merchandising del hijo de la tonadillera. Contundente. Y si al final la cosa de la herencia no le sale bien lo puede usar como inspiración para una nueva edición de sus productos: ‘Kantoras vendo, que para mí no tengo’. FOTO: Isabel Pantoja, en su único concierto del año en España | efe