Cambre recurre a las redes sociales para evocar su festival de rock

El Gobierno de Óscar García Patiño está convenido que “si Cambre tuviera un apellido ese sería, sin lugar a duda, el de pobo rockeiro”,teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el centenar de artistas –locales, nacionales e internacionales– que se subieron al escenario del Rock in Cambre a lo largo de las 28 últimas ediciones del festival.





Un año más, la emergencia sanitaria impidió la celebración de los clásicos conciertos que inundaban, no solo el Campo da Feira, sino también el núcleo urbano del municipio.





No obstante, y con el objetivo de mantener vivo el espíritu del evento, se elaboró el documental Rockambreiros, una pieza sobre el festival publicada en las redes sociales municipales (página de Facebook del Rock in Cambre y en el Facebook, Instagram y Twitter del Concello).





La concejala de Cultura, Mónica Varela, explicó que el objetivo de esta publicación no es otro que “lembrar a historia do festival, así como homenaxear a todos os grupos que tomaron parte no evento, así como aos veciños e veciñas, que foron os que fixeron grande ao Rock in Cambre”.





En el vídeo, se habla del origen de este género musical, así como de la propia historia del evento, que surgió a raíz de una pregunta: ¿Por qué no podemos hacer en Cambre un festival de rock?