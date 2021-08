Hay que evitar los enfrentamientos

margarita Robles, la ministra de Derensa, no suele tener muchos pelos en la lengua, por eso no es raro que diga que no lee los tuits de Ione Belarra cuando se dedica a atacar al rey. Sin embargo, eso de que no tiene ni idea de qué es eso de “matria”, en alusión a la peregrina idea de otra de sus compañeras, la ferrolana Yolanda Díaz, suena un poco a escurrir el bulto para evitar pisar un charco. Dicen los que saben de esto que andan los ánimos muy caldeados entre los socios de Gobierno a cuenta de los presupuestos y parece que la orden de Moncloa es evitar los enfrentamiento gratuitos. FOTO: Margarita robles | aec