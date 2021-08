Borja Jiménez ha citado a sus 22 futbolistas disponibles

El RC Deportivo, tras el último entrenamiento semanal, ha facilitado la lista de convocados para medirse esta tarde en el estadio Abanca-Riazor a la Ponferradina (20.00 horas) en la LXXVI edición del Trofeo Teresa Herrera.



El entrenador blanquiazul, Borja Jiménez, ha decidido convocar a todos sus futbolistas disponibles salvo los lesionados Alberto Benito, Jorge Valin, Juergen Elitim y Pablo Brea.



Alberto, Trilli, Yeremay y Noel son la representación de la pujante cantera del Depor en la citada convocatoria de 22.



En el último test semanal el equipo blanquiazul hizo hincapié en las acciones de estrategia, disputó varios partidillos en campo reducido y uno final en dimensiones reales, en el que el técnico especuló acerca del posible once que opondrá mañana a la ‘Ponfe’.



Y es que, a falta de tres semanas exactas para que dé comienzo la temporada, el míster dejará entrever en el ‘Decano’ veraniego sus intenciones respecto al once tipo para afrontar la próxima campaña.



Aunque no quiso ofrecer demasiadas pistas en sus ensayos tácticos de ayer por la mañana, el entramado defensivo podría estar configurado por Trigueros y Granero en el eje de la zaga, con Héctor Hernández en la izquierda y Trilli posiblemente en la derecha.



Siempre con Ian Mackay bajo palos, en la medular Celso Borges, Álex Bergantiños y Rafa de Vicente se disputarían dos plazas como pivotes, con Keko Gontán en el carril diestro y William de Camargo en la izquierda.



Arriba, en punta de lanza, la dupla atacante Miku-Quiles podría ser la que diese inicio el choque que gozará de un aforo de 5.000 espectadores.



En el ensayo a campo completo efectuado en la matinal de ayer en el campo II de Abegondo, el preparador abulense incidió en la necesidad de circulación rápida y del repliegue defensivo.



Jiménez repartió petos constantemente entre sus futbolistas, realizando numerosas correcciones y estudiando alternativas tácticas a poner en liza frente a los bercianos.