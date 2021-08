Los coruñeses escogerán el destino del 1% del presupuesto municipal para 2022

Los presupuestos participativos volverán a convocarse el año próximo. Es el resultado de la negociación del Gobierno de Inés Rey con la Marea Atlántica, bajo cuyo mandato comenzó a llevarse a cabo esta iniciativa. Rey había decidido prorrogar los presupuestos de este año, alegando que la incertidumbre de la pandemia podría hacer inútil redactar unos nuevos presupuestos, y fue muy criticada por ello por la oposición, que le reprochaba su falta de voluntad negociadora. Pero sí habrá presupuestos nuevos para el año que viene, así como nuevas ordenanzas fiscales e inversiones. El concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, indicó que la intención “é destinar preto do 1% do futuro Orzamento municipal a investimentos e programas propostos directamente pola cidadanía”.



Lage reconoció que resta poco tiempo para realizar un proceso participativo en condiciones, pero considera que es mejor que tener que renunciar a la participación ciudadana. Eso quiere decir que la fase de participación y votación será breve.



Por su parte, para la portavoz del grupo municipal de la Marea Atlántica María García “é unha boa nova por partida dobre, porque se recupera un dereito gañado en 2016, tal e como reclamaba a Marea Atlántica. E porque Inés Rey rectifica e volve a senda do entendemento”.



García incide en que no solo queda poco tiempo (algo de lo que advirtieron a Lage en junio) sino que el presupuesto es menor que en 2019. En aquel entonces eran tres millones de euros: uno para proyectos que afecten a toda la ciudad y 200.000 por cada uno de los diez distritos que componen A Coruña. En 2022 pasará a ser de 2,5 millones de euros. La Marea ha pedido al Gobierno local que no reduzca los fondos disponibles para los distritos con el fin de favorecer la inversión en los barrios. Por otro lado, los requisitos se mantienen y habrá puntos de asistencia en las bibliotecas.