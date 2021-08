El sol vuelve a hacer justicia a la música durante la segunda entrega del festival Noroeste

Con un sol de justicia, en contraposición a la primera jornada, comenzaba el segundo día del festival Noroeste Estrella Galicia, que arrancaba con dos conciertos simultáneos.



En la plaza de María Pita, renombrada “Nonito Pereira” durante la celebración de las fiestas, y en concreto durante el Noroeste, Alice Wonder hacía vibrar a los primeros espectadores que se armaron de valor para ponerse al calor del mediodía coruñés, en uno de los breves contactos con el sol del verano. Al mismo tiempo, a pocos metros de distancia, los compostelanos Ataque Escampe ponían la nota más retranqueira a la segunda jornada de esta 34 edición.



Hubo que esperar unas cuantas horas, hasta las 19.00 horas, para que los ritmos regresasen a la ciudad, en concreto al mismo Campo da Leña, que cerraba su joranda con el Rock & Roll de Chasis.









Multitud de estilos





La segunda parte del día la protagonizaron la diversidad de estilos que se desperdigaron por los tres rincones musicales de esta edición.



Así, el parque Europa pudo disfrutar con la peculiar forma de entender la música de un clásico de la comunidad como es Víctor Coyote, el cual dio pie al cierre de Tito Ramírez y su acercamiento al Soul y al Rhythm and Blues más underground.



Aunque el baile no estaba permitido, Zahara trató de que los asistentes a Santa Margarita bailaran lo máximo posible en sus propios asientos. Aunque el ritmo más frenético dio paso al pulso emocional con el que Lina y Raül Refree cerraron el escenario “Jaime Manso”.



No estuvo falto de ritmo la clausura del “Nonito Pereira”, primero con la presencia de la chilena Javiera Mena, que dio pie al showman caribeño Cimafunk.