Mejor que el rey se lo piense dos veces

Dicen ciertas fuentes del entorno del rey Juan Carlos –cuando se trata de la realeza lo elegante no es dar nombres sino hablar de personas cercanas al protagonista de turno– que un año después de instalarse en Abu Dabi con la intención de llevar una vida tranquila en la que pasar desapercibido está deseando volver a España. Desde el respeto y el aprecio le decimos que se lo piense bien. Que aquí no están las cosas como para tirar cohetes. Entre crispación política, involución social y crisis económica lo mismo está mejor a miles de kilómetros. Si hasta parece que el verano no quiera venir. Por algo será. FOTO: El rey emérito, en los toros | aec