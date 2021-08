​De Camargo: "Borja me llamó y eso me dio confianza… y también es el Depor"

La semana en Abegondo ha comenzado para el Deportivo con la presentación de William de Camargo. Cedido por el Leganés, confía en hacer una gran temporada junto a Borja Jiménez, con el que ya había coincidido en el Cartagena.







"Mis primeras sensaciones fueron muy buenas, un club muy profesional, con jugadores muy competentes. Llego con una expectativa muy alta de hacer buenos partidos, ayudar al equipo cuando sea y donde sea y trabajar duro para dar mi máximo rendimiento", dijo.





El objetivo está claro, pero paso a paso. "Tenemos que trabajar poco a poco. Nadie asciende en septiembre ni en diciembre, sino en mayo o junio. Tenemos que trabajar, es muy difícil subir en esta categoría. Desde la humildad y trabajando mucho para conseguirlo. Ese es el objetivo", precisó.





La presencia de Borja Jiménez le ayudó. Pero no fue lo único que le atrajo al club. "Borja siempre me dio confianza. Coincidimos en Cartagena, me llamó y eso me hace sentir confiado y también es el Depor y no se puede decir no al Depor", apuntó.





De Borja dijo que es "bastante cercano, busca siempre entender los jugadores" y reveló que "no solo toma las decisiones él, sino que intenta hablar con los jugadores, ver lo que piensan".





El Deportivo y Brasil han estado ligados históricamente. "El Depor es muy conocido, en Brasil hay mucha afición al Depor por los brasileños que han pasado: Rivaldo, Bebeto, Djalminha, así que está en el recuerdo de los brasileños el Superdepor", expuso.





Ahora está en Primera Federación, pero sigue siendo relevante. "Es una sensación única llevar este escudo. Aunque esté en Segunda B no es un club de Segunda B. Es el Depor, un club muy conocido, muy grande y la ilusión es máxima", aclaró.





Esta semana, el equipo afronta dos amistosos, ante el Bergantiños el miércoles y frente a la Ponferradina el domingo. "En general estamos bien, poco a poco cogiendo las ideas, acoplándonos y muy bien", sostuvo.





Será, para muchos, el bautizo en Riazor con la blanquiazul. "Hay muchas ganas de conocerlo, de sentirlo. Es un estadio muy bonito, que ha vivido muchas cosas. Tenemos ganas de pisarlo", indicó.





En A Coruña se siente cómodo por ahora. La 'pequeña' Río de Janeiro, como le dijo Lendoiro a la mujer de Bebeto para convencerles para que ficharan por el Deportivo.





"Creo que es así porque te acoge de una manera increíble y desde el principio te sientes como si llevaras años", declaró.