Borrego dice que la reducción del turismo estival no será “tan grave coma noutras épocas”

Aunque no lo parezca por los días de lluvia o las temperaturas más agradables de lo normal, estamos en verano, en concreto ya estamos en el mes de agosto de un verano que el sector turístico ansiaba para tratar de comenzar la recuperación, aunque en estos últimos días han vuelto a ver un leve retroceso, debido a las nuevas restricciones, que afectan principalmente a la hostelería y a las actividades en grupo. No obstante, el concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, asegura que la reducción de reservas o movimientos no es “tan grave coma noutras épocas”, en referencia a meses pasados o al último periodo estival.





El edil apuntaba ayer que la situación que vivimos actualmente es de cierta “imprevisión”, debido al aumento de contagios y restricciones, aunque recordaba “que parece ser que os picos de contaxios empezan a relaxarse un pouco”.





“Pero é certo que a redución ou o impacto directo que está sufrindo (o turismo) no que son as reservas ou movementos, que as hai, non é, de momento, tan grave coma noutras épocas”, aseguraba el concejal de Turismo.





Borrego apelaba a “estar atento a como evoluciona a situación”, al tiempo que agradecía de nuevo “o esforzo que está a facer todo o sector, que contaba con este xullo e con este agosto para recuperarse”. La esperanza es que, pese a las restricciones, agosto ayude en esa recuperación y el edil espera “que o sector teña un agosto moito mellor que o do ano pasado”.





“Desestacionalización”

A pesar de las actuales medidas restrictivas, el avance de la vacunación hace que se mire al otoño con un halo de esperanza y de optimismo.





Las previsiones de que gran parte de la población esté vacunada con el inicio de los cursos escolares llama también a que se pueda vivir una cierta vuelta a la normalidad.





A este respecto, recordaba que buena parte “do noso concepto de turismo está pensado á desestacionalización”, por lo que “seguramente o outono poida ser un mes bo para facer determinados movementos e que poidamos ter unha certa recuperación, esperamos que así sexa”.





Datos de junio

Tras meses en blanco, y muchos en mínimos, el sector turístico comenzó a recuperar movimiento a finales de la primavera y comienzos del verano.





Aún así, los datos correspondientes a junio mostraban que todavía estaban lejos de los registrados en verano de 2019, mucho antes de que se pudiese imaginar el impacto de una pandemia como la que vivimos.





Esos datos mostraban que A Coruña había recibido en junio un 30,5% menos de visitantes que pasaran, como mínimo, una noche en establecimientos hoteleros de la ciudad.