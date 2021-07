La Xunta da luz verde a los nuevos estatutos de la Mancomunidad de As Mariñas

La constitución de la Mancomunidad de As Mariñas sigue adelante y ha dado un nuevo paso tras recibir el informe favorable de la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta, que ha dado luz verde a los estatutos.



El documento, aprobado el mes pasado por la Comisión Gestora –compuesta por Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada– reciben, así, el aval autonómico necesario para continuar el proceso de creación del ente.



A pesar del visto bueno, el informe formula varias sugerencias para los estatutos, las cuales la Mancomunidad tiene intención de aceptar. “A previsión da Mancomunidade é incorporar todas ao texto, para o que convocará nas próximas datas a reunión da Comisión Xestora na que se valide a proposta definitiva de estatutos”, señalan.



Las peticiones de la Dirección Xeral, apuntan, se refieren a cuestiones de nomenclatura, precisiones en las definiciones y otras recomendaciones. La Xunta concluye que el texto propuesto es conforme a la legalidad y busca, con estas sugerencias, “unha mellora da seguridade xurídica na aplicabilidade do texto”.



En cuanto se incorporen estas medidas se remitirá el texto definitivo a los ayuntamientos, de cara a su aprobación en los respectivos plenos locales, en un plazo máximo de dos meses.



Con la validación de los ocho ayuntamientos se enviarán los estatutos a la Xunta, para que sean publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y dejar así constituida formalmente la nueva Mancomunidad de As Mariñas, tras años de idas y venidas.