Una empresa a nivel nacional que se encarga de los estudios demoscópicos ha revelado que algo más de diez por ciento de la población de nuestro país sigue programas nocturnos en las emisoras de radio. Porcentaje que estos días y en determinadas franjas horarias de la noche, puede ascender hasta el 20 por ciento motivado por las retrasmisiones que se hacen sobre los Juegos Olímpicos 20209 de Tokio y en los que participan un importante elenco de deportistas españoles.



En la documentación hecha pública se señala que a lo largo de la noche, entre la una de la madrugada y las siete de la mañana, los porcentajes pueden aumentar de forma destacada en base a las participaciones que en esos momentos tengan los deportistas que defienden el pabellón de España.



Tengo que reconocer que yo soy de los adictos al sonido nocturno de la radio para conciliar mejor el sueño. Cuando me siento desvelado conecto el auricular y sintonizo una emisora para conocer la actualidad o seguir alguno de los programas emblemáticos que han hecho historia de la radio en muchos años También constato que en las últimas fechas mi seguimiento radiofónico ha sido mucho mayor de ahí que me considere un seguidor a ultranza de la Radio Olímpica, como me gusta llamarla, para conocer las posibles medallas y buenas clasificaciones que consiguen los deportistas tanto en conjunto por equipos o de modo individual. Y esas conexiones me mantiene unido al cordón umbilical de las ondas radiofónicas de la COPE, la que fue mi casa durante largas tres décadas de mi vida como periodista. El equipo de periodistas deportivos, encabezado por Manolo Lama y en el que juega un destacado papel el gallego, Germán Dobarro, me mantienen totalmente informado en tiempo real nipón, aunque de madrugada para mí, de lo que acontece en los Juegos Olímpicos. Se trata del gran carrusel de las actuaciones deportivas. Creo que los periodistas deportivos de la COPE se merece un reconocimiento profesional por su gran esfuerzo que hace subir hasta el 30 por ciento de los oyentes de la radio que pierden alguna hora de sueño. Enhorabuena y a seguir demostrando la gran profesionalidad corroborada por los niveles de audiencia. Sin lugar a dudas el creador de la gran cadena de Radio, que comenzó conociéndose como Radio Popular/ Cadena COPE, José Luís Gago del Val, mi gran mentor, estaría muy orgulloso de todos ellos. El periodista y dominico era el gran defensor de la radio en cadena.