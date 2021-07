La pelota está en el tejado del Gobierno

El Tribunal de Cuentas no tiene nada claro eso de que sea la Generalitat la que avale las fianzas impuestas a quienes, mientras estaban precisamente al frente de la Generalitat, se dedicaron a gastar hasta casi cinco millones de euros en cosas que no podían, como montar chiringuitos por medio mundo para explicar lo mala que es España, lo mucho que los martiriza y lo buenos que son ellos. Y es que no tiene sentido que se destine de nuevo dinero público para un fin que no es el adecuado y que, en principio, ya llevó a sancionar esa actitud. Así que, en el fondo, se lava las manos y deja la decisión de este conflicto en manos del Gobierno, mejor dicho, de la Abogacía del Estado, que ahora se encuentra, de rebote, con el marrón. Los secesionistas ya han asegurado que no hay plan B y que hay que aceptar lo que ellos hacen. Veremos si Sánchez se traga ese sapo. FOTO: Pere Aragonés dice que no hay plan b | aec