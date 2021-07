Que no se entere de esto Ximo Puig

EL alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, está que no cabe en sí a cuenta de los más de 280 millones de euros que recibirá Santiago para reinventarse por eso de ser Santiago. Sin embargo, tendría que ser más discreto en la celebración, no vaya a ser que se entere su compañero de partido y presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Y es que el levantino está empeñado en que Madrid pague al resto de comunidades por ser la capital de España ya que le reporta beneficios, como la mayor presencia de empresas. Que se ande con ojo Bugallo, no se vaya a poner bajo el radar de Puig. FOTO: sánchez bugallo | aec