Éxito de participación en las representaciones teatrales de la romería cambresa Galaicoi

El Concello de Cambre cerró, el pasado sábado, una de las ediciones más atípicas de su Romaría Castrexo Romana Galaicoi. Lo hizo firmando un auténtico éxito de participación, que se materializó en la retirada de, prácticamente, el 100% de las entradas.





El concejal de Turismo e Patrimonio, Ramón Boga, explica que se optó por realizar dos obras de teatro “co fin de garantir a seguridade dos veciños e veciñas e de manter vivo o espírito do evento”. Boga celebra “a boa acollida que tiveron ambas as dúas representacións teatrais, nas que practicamente se esgotaron as localidades disponibles”.





Ambas obras, una comedia y una tragedia, fueron interpretadas en el Anfiteatro de Cambre por parte de la compañía Noia Bohemia. La primera, “Anfitrión, o nacemento de Hércules” –comedia de Plauto- se interpretó el viernes con aforo completo. La obra “Electra” –tragedia de Sófocles- tomó el relevo el sábado, con un 90% de entradas retiradas.









El responsable del área avanzó que el Concello ya está trabajando en la próxima edición de la romería: “sempre e cando a situación sanitaria o permita intentaremos celebrar o evento no seu formato orixinal”.