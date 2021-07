Diego Aguirre: "El Depor por su historia, porque es un club grande siempre tienes esa presión"

El extremo Diego Aguirre, procedente del Numancia, aseguró durante su presentación como nuevo jugador del Deportivo que recalaba en la entidad con la cabeza ‘limpia’ tras el descenso con los sorianos y la ilusión intacta, de cara al objetivo de este curso, que volverá a ser el ascenso.



1 Un objetivo ilusionante

Sobre la pérdida de la categoría del Numancia remarcó que fue “un palo feo para el Numancia, pero fue una liga entre tantos cambios, lo del covid, la mala suerte de pillar casi todos el covid...”, relató.

“He tenido dos meses para hacerme a la idea, vengo a otro reto bonito y con muchas ganas de empezar y de lograr el objetivo”, incidió el futbolista durante su comparecencia de prensa ante los medios.



2 Buen ambiente en este comienzo

El futbolista toledano declaró que estaba muy contento por el plantel que se había encontrado y que reinaba un buen ambiente.

“Los entrenamientos bien, soy un recién llegado y el vestuario son gente humilde, buena y con ganas de trabajar y el míster es un tío implicado, que te da confianza. Puede ser un bonito año”, auguró.



3 Un técnico joven, algo anecdótico

Borja Jiménez, como su antecesor Rubén de la Barrera, es otro técnico muy joven, de apenas 36 años, pero Aguirre destacó su capacidad, independientemente de su juventud.

“Si es un tío que tiene las ideas claras y sabe transmitir lo que quiere la edad es un número. Y si sabe transmitir lo que tiene pensado entre jugadores y cuerpo técnico podemos lograr el ascenso”, aclaró el jugador.



4 Entiende la presión por los objetivos

El extremo incidió en que comprendía la presión que había porque el club lograse este año el ascenso, pues la historia de la entidad implica que ésta exista y es algo que con lo que el futbolista tenía que convivir.

“El Depor por su historia, por donde ha estado, por lo que ha sido es un club grande y siempre tienes esa presión. Pero al final el jugador es por lo que juega al fútbol, por un reto bonito, por luchar por algo que cueste”, indicó.



5 Humildad y trabajo, indispensables

De cara a lo que puede ser esta campaña aventuró a decir que “puede ser algo bonito, el reto lo tenemos ahí pero tenemos que trabajar desde la humildad, el día a día e ir todos a una”, pidió.

Para él, es fundamental que se haga “un buen grupo, porque lo partidos no se van a ganar por el escudo, sino por lo que nos dejemos en el campo y por lo que podamos ayudar a nuestro compañero, es ir todos a una”, pidió.



6 Negociaciones muy rápidas y sencillas

Aguirre admitió que cuando supo del interés por el Deportivo las negociaciones fueron muy rápidas.

“Sencillo fue, porque cuando mi agente se pone en contacto conmigo y me dice que el Depor tiene la idea de contratarme ni me lo pienso. El Depor tiene mucha historia, es un club muy grande, aunque ahora mismo esté en sus horas bajas, pero es un reto bonito devolverlo al fútbol profesional y ni me lo pensé”, apuntó.



7 Polivalencia, aunque prefiere el lateral

El toledano puede ejercer tanto de extremo como de lateral y, aunque admitió que últimamente está actuando más en esa demarcación, lo que quiere, por encima de todo, es jugar. “Hace unos años te diría que de extremo me encontraba mejor pero he estado jugando más de lateral y me encuentro mejor de lateral. Pero, si el míster me dice que tengo que jugar arriba, me voy a comer a cualquiera para jugar y darlo todo”, subrayó.



8 Igualdad en ambos grupos



El jugador cree que hay equidad entre los dos grupos de la Primera RFEF: “Creo que en este grupo hay varios candidatos a subir, el Racing es uno de ellos, la Cultural el año pasado estuvo muy bien y hay varios equipos que puedes decir que están ahí arriba".