La Marea Atlántica celebra que la alcaldesa “rectifique e volva ao diálogo”

La portavoz de la Marea Atlántica, María García, informó ayer de la disposición de su grupo a negociar unos presupuestos para 2022. Celebró, además, “que Inés Rey rectifique e volva ao diálogo. Estamos preparadas para falar sobre a cidade, non só sobre as contas do ano que vén, pero é necesario que o PSOE dea pasos para recuperar a confianza, xa que a lista de incumprimentos dos acordos do inicio do mandato é longa”.



La alcaldesa, por su parte, aseguró que “el Gobierno no tiene la mayoría y tiene que buscar acuerdos con los partidos progresistas, como es el caso de la Marea Atlántica. Las negociaciones se iniciarán cuanto antes”.



García se mostró dispuesta a llegar a acuerdos de alcance con los socialistas, con el fin de recuperar las políticas a en favor de las “maiorías sociais” que, en su opinión, se torcieron cuando el PSOE dio un “xiro á dereita”.



“O goberno meteuse nunha rúa sen saída en 2021, non foi capaz nin de presentar un proxecto de orzamentos. Pero polo ben da cidade estamos dispostas a explorar acordos”, declaró la portavoz de la formación municipal.