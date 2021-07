Un estudio concluye que la tasa de reingreso hospitalario a 30 días en COVID-19 es "baja"

Una nueva investigación de cohorte retrospectiva basada en datos del Registro SEMI-COVID-19 de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha concluido que la tasa de reingreso tras el alta hospitalaria en pacientes con COVID-19 españoles a 30 días es "baja", situándose aproximadamente en el 4,2 por ciento.







La investigación analiza, asimismo, cuáles son las causas y los factores asociados al reingreso más frecuentes, entre los que se hallan el empeoramiento de la neumonía previa (54% de los casos), la coinfección bacteriana, el tromboembolismo venoso y la.





La edad avanzada y las comorbilidades se asociaron también a mayor riesgo de reingreso.





En la investigación, publicada en la revista 'Scientific Reports' por 25 médicos internistas, se analizaron datos de 8.678 pacientes incluidos en el Registro SEMI-COVID de 147 hospitales e ingresados entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, lo que representa aproximadamente el 10 por cientode los pacientes ingresados en España durante este período.





De ellos, 7.137 pacientes (82,2%) fueron dados de alta con vida. En los días siguientes, 298 pacientes (4,2%) fueron reingresados. La mediana de tiempo desde el alta hasta el reingreso fue de 7 días. Un total de 1.541 pacientes (17,7%) fallecieron durante el ingreso y 35 durante el reingreso hospitalario (11,7%).





De los 6.839 pacientes dados de alta con vida y no reingresados, 50 fallecieron durante el primer mes tras el alta (0,73%). Entre los pacientes que recibieron macrólidos, la azitromicina fue la más frecuentemente administrada (99,1%). Los pacientes que fueron atendidos en urgencias tras el alta hospitalaria, pero que no fueron ingresados, no fueron considerados como pacientes reingresados.





Las causas más frecuentes de reingreso hospitalario fueron, por este orden: empeoramiento de la neumonía previa (54%), infección bacteriana (13%), tromboembolismo venoso (5%) e insuficiencia cardíaca (5%), entre otras. De ello se deduce que la mayoría de reingresos se debieron a un empeoramiento respiratorio.





Asimismo, la edad y la comorbilidad (especialmente, asma y EPOC) se asociaron con un mayor riesgo de reingreso. Los pacientes con niveles más altos de hemoglobina y opacidad en vidrio esmerilado (hallazgo en las pruebas de imagen) al ingreso tenían un riesgo menor de reingreso.





De cada paciente, se recopiló información sobre datos epidemiológicos, RT-PCR y datos serológicos, antecedentes clínicos y de medicación, síntomas y hallazgos del examen físico al ingreso, pruebas de laboratorio y de diagnóstico por imagen, tratamiento, complicaciones durante la hospitalización y reingreso hospitalario. Se registraron, además, los motivos de reingreso, incluidos síntomas respiratorios, trombosis venosa o arterial, exacerbación de enfermedades crónicas, insuficiencia orgánica e infección bacteriana.





Según los investigadores, los resultados indican que, "tras una mejoría clínica inicial, un número pequeño pero significativo de pacientes empeora y requiere reingreso hospitalario". La tasa de reingreso en el presente estudio parece ser inferior a la observada en pacientes ingresados por otros motivos en los servicios de medicina interna en España. Esta observación, a juicio de los investigadores, podría estar relacionada con la mayor edad y mayor comorbilidad de los pacientes hospitalizados por causas no relacionadas con COVID-19 en nuestro país.





La duración de los síntomas en los pacientes que reingresaron (mediana 5 días) fue más corta que en los que no reingresaron (7 días). El curso clínico prolongado con empeoramiento frecuente que caracteriza las formas moderadas y graves de la enfermedad sugiere que el momento de inicio de los síntomas del paciente debe tenerse en cuenta al considerar el alta hospitalaria. El ingreso en UCI también se ha asociado a un menor riesgo de reingreso por neumonía por SARS-CoV-2.





"La eficacia de la combinación de determinadas variables clínicas y marcadores analíticos en la predicción del reingreso hospitalario podría ser una línea de investigación que podría mejorar nuestro conocimiento sobre la evolución de la enfermedad", concluyen los investigadores.