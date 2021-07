Braulio Vázquez: “En el Depor se están haciendo las cosas bien, con humildad”

Después de cuatro temporadas al timón de un clásico del fútbol norteño como Osasuna, el exdeportivista coruñés Braulio Vázquez inicia una ilusionante campaña en un club humilde y familiar, en donde ha arraigado con éxito para comenzar a pensar en metas mayores que la mera salvación.



Desde la distancia, el que fue miembro de uno de los mejores equipos históricos del Fabril a inicios de los años noventa analiza pasado, presente y futuro del RC Deportivo de La Coruña, elogiando la campaña de fichajes acometida por Carlos Rosende y el desembarco de un entrenador que conoce de primera mano debido a su paso por el Valladolid B como Borja Jiménez.



Imagino que te sientes cada día más integrado en un club de la tradición de Osasuna...

Sí, me encuentro muy cómodo; llevamos cuatro años aquí y hemos vivido un ascenso con récord histórico, ganamos la Liga y llevamos dos años quedando de décimo y undécimo en la Liga de Primera. El club es especial porque la gente de Pamplona solo es de Osasuna, no de otros equipos.



¿Con Jagoba Arrasate habéis encontrado el equilibrio?

Sí, desde que está él hemos vivido de todo, situaciones complicadas como la de Navidad del año pasado, pero hemos sabido sacarlo adelante entre todos y nos volvimos a salvar con cuatro o cinco jornadas de antelación, que tampoco es lo normal en esta entidad.



Parece que vuestro proyecto 21-22 será más ambicioso. Habéis renovado a Moncayola una década...

Es verdad que nuestro objetivo no es solo ganar o perder, al estar en Primera tienes algo más de posibilidades y lo que no podíamos hacer era que Moncayola o David García se fueran. Son futbolistas buenos y con la identidad de Osasuna. Chimy seguirá, aunque viene de una lesión importante.







¿La meta el próximo ejercicio será Europa?

Bueno, empezaremos por intentar salvarnos igual que los dos últimos años, a falta de cuatro o cinco jornadas. Más que ponernos una meta muy alta vamos paso a paso. Tenemos campo renovado y récord de socios. Tenemos ahora mismo 15.000 y creo que llegaremos a un punto en el que se cubra el máximo de aforo para abonados.



¿Cómo estás viendo al Deportivo?

Este año me está gustando; el año pasado igual se estaba más pendiente de por qué no se estaba en Segunda que del proyecto. Ahora el club es consciente del lugar en el que está y se están haciendo bien las cosas, con humildad. Hay que tener un poquito de paciencia, no querer subir ya en el mes de octubre; además, Borja Jiménez es un gran entrenador, con experiencia. Lo conozco del Valladolid B y es un gran trabajador.



¿Crees que los fichajes del Depor están siendo acertados?

No quiero decir que los del pasado fuesen desacertados, pero creo que la gente se ha dado cuenta de que el club está en Segunda B.



Vuelve a sonar Elady Zorrilla.

Lo conozco y es un jugador diferente al que ya conoce Borja Jiménez; es rápido, con desborde y gol. Me gusta.



¿Qué destacarías de Borja Jiménez tanto a nivel profesional como humano?

Sobre todo es un trabajador incansable, un apasionado, se deja la vida por el equipo. Analiza mucho al rival y conoce la categoría.





¿El triunfo reciente de los Juveniles del Depor te ha traído muchos recuerdos?

Yo estuve en el que quizá fue uno de los mejores fabriles de todos los tiempos, con Deus, Maikel, Viqueira, David, Cascallar... Estuve en Marbella porque mi sobrino está ahí (Vituco) y me alegro muchísimo por los chavales, por la gran labor de Gilsanz y por la afición.



¿Crees que llegarán muchos al primer equipo?

Cada jugador tiene un tiempo diferente de maduración. Conozco bastante a Trilli, Noel, Brais... El Deportivo está a medias entre subir como sea y no perder esta generación de futbolistas. Lo más difícil es tener talento y ellos lo tienen. Cuando yo estaba en el Fabril por delante tenía a Bebeto, Claudio o Manjarín. Ahora les llega el momento más complicado, el salto al profesionalismo.



¿Ves al Depor en Segunda el año que viene?

Lo veo arriba, pero debe intentar ser primero porque el playoff es muy difícil.



El Depor cerró el pasado curso con 22.411 socios...

Es una afición de Primera, esperemos que en breve pueda volver ahí pero paso a paso.