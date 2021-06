Comienzan los sondeos previos a la obra de ampliación de A Pasaxe

Después de que el Ayuntamiento de Oleiros acabase su actuación para sustituir las redes de abastecimiento en Perillo y con las obras de Movilidad y Agenda Urbana sin actividad, la circulación en la N-VI no es la misma que en semanas anteriores, a la espera de que Madrid reactive la intervención, reivindicada durante años por vecinos y conductores del área urbana de A Coruña.



El municipio consiguió que los cuatro meses iniciales se redujesen a uno “ao obrigar á empresa adxudicataria a dobrar quendas de traballo, e tan só falta por concluír un entronque na rúa das Garridas, pero que en ningún caso afecta nin á N-VI nin á circulación por esta estrada”, indicó el alcalde, Ángel García Seoane, que insiste en que “non hai xustificación algunha para que o ministerio teña paralizadas estas obras” de la intersección de Perillo,



En la misma zona, este martes comenzaron los sondeos en la cabecera del puente de A Pasaxe en Perillo, como paso previo a la ampliación de la infraestructura, una intervención clave para la movilidad en el área de A Coruña. Estas tareas de alargarán hasta el día 9. Así lo confirmó el alcalde, Ángel García Seoane, quien señaló “estos traballos solo van afectar á estrada nun tramo, o que baixa tanto da Nacional-VI como da avenida de Rosalía de Castro hacia Santa Cristina”. En ese punto, la maquinaria estará “un día e medio” sondeando, pero el resto de la intervención se desarrollará bajo el puente, en la zona del paseo y en las inmediaciones del edificio de Copigal.



“Pero estas actuacións son necesarias e, aínda que causarán molestias, que son as mínimas, ogallá se cumpra a previsión do ministerio de sufragar estas obras cos fondos da Unión Europea”, añadió Ángel García Seoane.



Así, en la campaña iniciada a través de change.org, el Ayuntamiento de Oleiros, además de reclamar que se reanude la actividad en el túnel, también se demanda “que o Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana realice todos os trámites necesarios para contratar a ampliación da Ponte Pasaxe con cargo ao Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para que se execute tan pronto como finalice o túnel de Sol y Mar”, indican desde Oeiros.



En el caos de Perillo consideran que “a deixadez e falta de control sobre a adxudicataria por parte do ministerio está a provocar graves colapsos circulatorios”