La importancia de usar mascarilla

Matt Hancock, ya exministro de Sanidad del Reino Unido, no lo tenía nada fácil. Sobre todo desde que se filtraron unos mensajes de Whatsapp de su presidente asegurando que era un “jodido inútil”. Aún así, fue capaz de capear el temporal y mantenerse en el puesto. Lo que ya no resistió fue la filtración de unas imágenes en las que se le veía besando a su amante a la que, además, había colocado en un puesto como su asesora. Sin embargo, el motivo de su renuncia fue no haber guardado las medidas sanitarias de llevar mascarilla y no reunirse con no convivientes.