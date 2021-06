Hace 25 años: La Policía Local patrulla en el bus y no habrá más centros comerciales

El periódico del 26 de junio de 1996 abría su edición con una foto de la Policía Local, que patrullaba en el bus, y la exclusión en el Plan de Ordenación Urbana de nuevos centros comerciales en la ciudad.









Nogueira: "La Policía trabaja con normalidad"

"La mayor parte de los vehículos de nuestro parque móvil no han pasado la ITV. Las sirenas que llevemos sobre el capó no han sido homologadas por el Ministerio de Industria". Estos dos argumentos, confirmados ayer por fuentes de la Policía Local, y otros que han saltado a la palestra informativa en los últimos días han propiciado la situación que ahora se vive en la ciudad, con un 092 cumpliendo servicios mínimos y utilizando únicamente un coche zeta para servicios de urgencia. La Policía Local patrulla ahora las calles caminando o en autobús. Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Nogueira, señala que están "estudiando la reestructuración de la Policía, con la incorporación de más efectivos en la calle". Nogueira afirma que los agentes trabajan con normalidad y que "el Ayuntamiento no tiene constancia de la huelga".





El ayuntamiento no permitirá que se construyan más hipermercados

Transcurridos casi ya tres meses desde el inicio de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Ayuntamiento tiene previsto realizar en los próximos días consultas con los diversas grupos sociales, económicos e industriales de la ciudad para concretar sus aspectos, una vez que se conozca el avance del planeamiento. El plan revisado descarta la construcción de nuevas grandes superficies comerciales en la ciudad, al considerar que se ha alcanzado el "tope máximo" con las ya establecidas.





Treinta y cinco pubs coruñeses colaboran en una campaña de Milhomes

El colectivo "Milhomes", que agrupa a los homosexuales coruñeses, califica de muy positiva la respuesta de los pubs de la ciudad a la campaña de liberación de espacios que inició el pasado mes de mayo y que pretendía un compromiso de cafés y pubs de que no admitirían ningún acto de discriminación contra gays y lesbianas que manifiesten su afectividad. Siete de los locales (Alfama, Lautrec, Macondo, Nerius, Patachim, Laberinto y Bodeguita de Cuba) no solo dieron una acogida positiva sino que desarrollaron una actitud de colaboración.









Willy Duarte: "El Liceo sabe sufrir"

Guillermo Fernández Duarte, "Willy", es uno de los abanderados del HC Liceo. Se hizo como jugador en el Dominicos, la meca del hockey coruñés. Es, con Ramón Canalda, uno de los pilares de renovación del Liceo, que ahora está recogiendo los frutos. Con respecto al enfrentamiento que tienen ante el Barcelona, asegura que será "una final disputada hasta el último segundo". "El Liceo sabe sufrir", añade.