Pedro Sánchez explicó en el Liceo de Barcelona ante trescientas personas escogidas al efecto su plan para indultar a los políticos catalanes presos por sedición y malversación, y entre los tres centenares de invitados ni uno solo pertenecía a alguna de las organizaciones cívicas que en Cataluña defienden la Constitución. Representantes de los partidos separatistas que sí fueron invitados tildaron con desdén los indultos y no acudieron a lo que calificaron como un acto de propaganda.





Sabedor de que en el Parlamento la oposición tiene voz y no acostumbra a tragar sin réplica los relatos que cocinan en La Moncloa, el presidente del Gobierno posterga su presencia en el Congreso de los Diputados para explicar la concesión de los indultos. Pero no hay unanimidad a la hora de reprobar esa tardanza recordándole que vivimos en una democracia parlamentaria, no asamblearia. Sánchez juega con ventaja porque la oposición está dividida y tiene menos apoyo mediático.





Fuera del Hemiciclo el eco que consiguen los Casado, Arrimadas o Abascal es limitado. Con alguna excepción, las grandes cadenas de televisión están con el Gobierno. El PSOE y Podemos en el ámbito nacional –y los nacionalistas en sus respectivas CCAA– cuentan con el apoyo y hasta el fervor del grueso de las cadenas generalistas que son las preferidas por los ciudadanos para informarse.





La oposición tiene un problema importante porque sus mensajes, o no llegan diáfanos a la población o llegan convenientemente cocinados para conducir a los telespectadores a una determinada conclusión. Lo estamos viendo con la polémica concesión de los indultos. Sabido que la democracia está dejando paso a una suerte de “telecracia” donde los platós de la televisión tienden suplantar al Parlamento y las tertulias juegan un papel fundamental a la hora de fijar el relato de la realidad, la oposición está tardando a la hora de exigir neutralidad y equidad a las televisiones públicas –RTVE y las autonómicas– como primer paso para restablecer un cierto equilibrio informativo en el ámbito de la televisión. Mientras las cosas sigan como están, Pedro Sánchez seguirá jugando con ventaja.