David Añón: “Creo que por fin el Depor está haciendo las cosas bien”

El coruñés David Añón, formado en las categorías inferiores del Deportivo, se enfrentará al equipo de su ciudad y de su corazón por primera vez el próximo curso. En su primera temporada con el Talavera de la Reina —club que ha quedado encuadrado en el Grupo 1 de la Primera RFEF— ha ofrecido un excelente rendimiento que le ha llevado a convertirse en uno de los futbolistas importantes de la escuadra manchega.





¿Cómo valoras el Grupo 1 de la Primera RFEF?

Por situación geográfica podíamos entrar en el otro grupo, aunque yo prefería este porque me hace mucha ilusión jugar contra el Depor y venir a A Coruña. En cuanto a nivel, los dos son complicados.





Os libráis de tres de los cuatro descendidos y del Real Madrid Castilla y el Barça B.

Eso es relativo. El Deportivo bajó de Segunda y todo el mundo pensaba que iba a estar arriba y al final bastante tuvo con meterse en la Primera RFEF, mientras que nosotros, con un equipo más humilde, tuvimos menos problemas. Creo que por fin el Depor sí está haciendo las cosas bien, tiene muy buena pinta y estoy seguro de que esta temporada sí va a estar delante, al igual que el Racing de Ferrol, que también está haciendo las cosas bien.





Te gusta el proyecto coruñés.

Como aficionado del Deportivo que soy de toda la vida y como persona que llevo en esto desde siempre, es verdad que este año han acertado. Ya el año pasado con Rubén acertaron, pero este año, en cuanto a fichajes y a entrenador están acertando de pleno y me alegro un montón porque están fichando jugadores que conocen la categoría y que son muy buenos. Creo que es un enfoque acertado.





El pasado curso construyeron una plantilla con futbolistas que no eran de Segunda B.

Lo malo de la Segunda B es que es una categoría menospreciada porque estás fuera del fútbol profesional y vas a jugar a campos que no están bien, desplazamientos largos, y la gente no se da cuenta de lo difícil que es. Ahora mucha gente en el Deportivo se ha dado cuenta de lo complicada que es la categoría, que es más difícil de lo que pensaban. Decían: “vamos a estar un añito en el infierno”, y ahora ya van a ser dos. Es como los jugadores, si estás jugando en Segunda B, es porque eres un jugador de Segunda B, sino estarías en otra categoría superior. Lo primero que tenían que haber hecho era demostrar que eran de Segunda B.





Va a ser la primera vez que te vas a enfrentar al Depor. ¿Cómo te sientes?

Bien, en Talavera y en todos lados siempre digo que soy del Depor desde pequeñito y voy a serlo hasta que me muera. Otra cosa es que hay que ser profesional y ese día me va a tocar defender a mi equipo, pero después voy a querer que el Depor gane siempre porque es mi equipo. Con el descenso a Segunda B sufrí mucho y me llevaría una alegría inmensa si el Deportivo queda primero la próxima temporada. Si ascendemos el Depor y nosotros, perfecto. Me crié allí y solo tengo palabras de agradecimiento hacia el Deportivo. Como aficionado muchas veces me duele que las cosas se estuvieran haciendo tan, tan mal.





Y tan mal para llegar a la situación actual.

Esto es como todo, cuando tú trabajas durante tantos años muy mal, también da sus frutos, pero de manera negativa. La parte que más toqué en el Depor fue la de las categorías inferiores, que estuve once años allí. Competíamos muy bien, el club sacaba buenos jugadores, pero cuando llegaba el momento de apostar por esos canteranos, no lo hacía nunca, mientras que el Celta sí apostaba por los suyos. La gente tiene que sentirse identificada y tener una identidad. Y es una pena que el jugador gallego, el de casa cuando compite en categorías inferiores, y se está viendo en los juveniles del Depor ahora mismo, no tiene nada que envidiarle a nadie, pero tienen que concederles oportunidades y tener paciencia con ellos porque cuando uno debuta a nivel profesional, nadie es Messi ni Cristiano. Hace falta sentido común y paciencia con los jóvenes.





Ya en tu caso, llegaste a jugar tres partidos de Liga y uno de Copa del Rey con el primer equipo, pero luego tuviste que hacer las maletas.

Sí, pero no hablo por mí porque yo tuve la suerte de vivir del fútbol toda la vida y es gracias al Deportivo, que me criaron. Lo digo como aficionado, que creo que el club está perdiendo la identidad, que la gente conozca a los jugadores. No se puede cambiar 20 jugadores todos los años. Ahora es el momento de apostar por la gente de aquí, que no hay un duro. Tienen que darle la oportunidad a los canteranos. Si el jugador que es el Depor de toda la vida ve la oportunidad de triunfar en el equipo de su casa, no se va a otro lado, es que es una pena muy grande. Pero sucede lo mismo con los entrenadores que se están formando, pero no invierten en ellos y se tienen que acabar yendo. Hay que invertir desde la base. Ahora están Fran, que lo hace muy bien; Valerón, que es un fenómeno y jugué con él; Manuel Pablo... Tienen una experiencia, unos conocimientos y hay que darles la confianza porque ellos son los que están moldeando a los que en un par de años te van a dar frutos, y hay que apostar por esa gente. Mira Óscar Gilsanz en el Juvenil, que es un pedazo de profesional y lo que está consiguiendo con esos niños. Pero ahora tienes que dar una salida a esos niños, que vean que pueden subir.





En este último curso hubo más presencia de canteranos, aunque por necesidad.

Sí, pero ese es el caso. Al Celta le pasó lo mismo hace diez años. Estaba en Segunda, no había un duro y entonces tuvo que tirar de la gente de casa, pero bendito el momento de estar en Segunda porque se dieron cuenta de que el modelo era el equivocado y apostaron por la gente de casa.





Ian Mackay por fin va a tener su oportunidad a los 35 años.

Es una pena. Está muy bien y me alegro por él porque es un magnífico profesional, pero anda que no tuvo que dar vueltas para poder volver. Es la hostia que tengas que demostrar tantísimo para que puedas volver al Deportivo. Ian Mackay tenía nivel suficiente para haber sido el portero del Deportivo desde hace diez años. Me alegro muchísimo por él y por el Deportivo porque uno ve su sueño cumplido y el otro se lleva a un portero que es de los mejores de la categoría.





Tras el fracaso del pasado curso, ¿el Depor sigue siendo un favorito al ascenso?

Este año lo veo mejor porque la gente se ha dado cuenta de lo que es la Segunda B y que hay que demostrar desde el primer día que eres mejor que los demás, que con el nombre no vas a ningún lado. De hecho, creo que tener más nombre te hace daño porque los demás se extramotivan. si el Depor no es el principal candidato, está entre los tres principales, luego ya estamos el resto. Ya solo por masa social, son 22.000 o 23.000 abonados que están ahí vayan las cosas bien o mal. Creo que este año no va a haber ningún equipo flojo y este cambio de formato va a hacer que la liga sea más competitiva y va a haber que pelear mucho durante 38 jornadas.





Pocos clubes habrás visto que estando en Segunda B mantengan una masa social como la del Depor.

En A Coruña nos criamos siendo aficionados del Depor desde niños, no del Madrid ni del Barcelona. Por eso es una pena estar en esta situación porque no quiero que la gente se empiece a desilusionar y que de pronto, de 23.000 aficionados, empiece a bajar. El activo más importante que tiene el club es la afición. que una ciudad como A Coruña tenga un equipo con 23.000 socios es la hostia, y eso que en los últimos años son muchas malas noticias y poquitas buenas las que se llevan, por eso la gente ya va necesitando alguna noticia buena como ver a jugadores de la casa siendo protagonistas en el primer equipo.





¿Qué crees que se te pasará por la cabeza cuando pises Riazor el próximo curso?

Una alegría muy grande porque voy a estar cerca de mi familia, que pasamos temporadas alejados. Es igual que cuando voy a Pontevedra o donde ya jugué. Sentiré felicidad por los reencuentros con la gente. Será una alegría inmensa venir a mi estadio, aunque sea como rival, así que trataré de disfrutar del partido porque el fútbol son momentos y hay que disfrutarlos.





Sigues en el Talavera, tras una gran primera temporada.

Sí, ya tenía contrato, aunque el club lo ha anunciado como una renovación, pero más como una forma de atraer a la gente de cara a la nueva campaña.





En tu primera campaña has tenido un papel importante jugando 23 de los 24 partidos.

Sí, la verdad es que una vez que volví de Polonia, mi intención era quedarme por Galicia, una vez que estaba allí, pero el año pasado surgió este proyecto nuevo en Talavera, con la idea que tienen ellos de llevar al club al fútbol profesional y era un proyecto muy chulo y me convencieron. Y lo cierto es que estoy muy contento.





Os metisteis entre los tres primeros en un grupo difícil.

Era un grupo de mucho nivel, con Badajoz, Extremadura, Mérida, Melilla... equipos que por historia y presupuesto tenían mucho más nombre, pero la nueva propiedad del Talavera son muy ambiciosos, están haciendo un desembolso importante y querían, desde la humildad, competir con esta gente. Nos metimos entre los tres primeros, pero luego en la segunda fase fue una pena que la liga fuera de esta forma porque el equipo iba a más, pero al estar planificada de esta manera, nos quedamos fuera de esa pelea por el playoff.





El pasado viernes se confirmó la continuidad del técnico Víctor Cea.

Desde el club tenían claro que habíamos hecho una muy buena temporada y el técnico decidió quedarse, a pesar de que tenía equipos de mucho nivel, que la gente se sorprendería. Eso habla bien del proyecto que hay.





Veo que podéis ser un equipo que dé mucho que hablar en la Primera RFEF.

El Talavera está haciendo las cosas muy bien, aunque no tenga el nombre de otros equipos más históricos. Luego la competición nos pondrá en nuestro sitio, pero creo que vamos a estar en la parte alta de la clasificación por la pinta que tiene, por cómo se está reforzando el equipo. Creo que cuando pasen los partidos, la gente verá lo que hay.





¿Ha habido muchos movimientos?

Sí, ahora en breve empezarán a anunciar más nombres, pero los jugadores más veteranos ya sabemos qué jugadores se van a incorporar, se va a mantener la base del año pasado, dándole un par de retoques de nivel y la idea es que el equipo vaya hacia arriba.