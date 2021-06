Va siendo hora de parar con la broma

Igual ya podemos parar con la broma de los indultos a los presos del procés. Porque tiene que ser una broma. Con la deriva que lleva el asunto no sería de extrañar que Pedro Sánchez acabase pidiendo por favor a los líderes independentistas condenados que le dejen indultarlos; que le hace ilusión. Y ellos, magnánimos, se lo permitirán, aunque a regañadientes, porque, como no se cansan de repetir, esa medida de gracia no soluciona nada. Bueno, algo sí, les dará más facilidad para volver a su lucha soberanista. Esa que juran que nunca abandonarán. FOTO: Pere Aragonés y el futuro indultado Oriol Junqueras | efe