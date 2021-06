Sergio Busquets da negativo en la última PCR y viaja a Sevilla: "Estoy de subidón"

El centrocampista Sergio Busquets ya se ha concentrado con la selección española en Las Rozas y viajará a Sevilla para el duelo de este sábado contra Polonia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo E de la Eurocopa, tras dar negativo en la última PCR obligatoria.







"El capitán de la selección nacional, Sergio Busquets, se unirá este viernes a la concentración de España y viajará con el equipo a Sevilla una vez superado el COVID 19", señaló el combinado nacional en su web página web.





El de la Badia dio positivo por coronavirus el domingo 6 de junio y tuvo que aislarse y perderse el primer partido del torneo continental ante Suecia del pasado lunes. Ahora, se reunirá con sus compañeros horas antes del desplazamiento a Sevilla y está en la mano del seleccionador Luis Enrique Martínez, que había advertido que iba a esperar al futbolista, el decidir si puede jugar o no.





"Estoy muy contento, de subidón después de la noticia de poder volver con la selección y poder ser uno más como estaba siendo los primeros días (...) Aunque estuviera lejos, mis compañeros me han hecho partícipes de que era importante, que aún seguía ahí con ellos y que me esperaban con los brazos abiertos cuanto antes", explicó Busquets en declaraciones facilitadas por la RFEF.





El capitán de la selección relató cómo fue el amargo momento de abandonar la concentración. "Me llamó el doctor, me lo dijo y en ese momento es un cúmulo de sensaciones, de que no te lo crees, de inquietud por lo que pueda pasar, de que pueda ser un falso positivo... En el momento que me subo a la ambulancia le doy vueltas a todo, estoy que no me lo creo. Intentas ser positivo, pero en esos momentos en casi imposible y piensas que si vas a poder a volver, si vas a llegar a tiempo, muchas preguntas sin respuesta que se te pasan por la cabeza en un momento malo", narró.





Por su parte, el retorno de Busquets fue celebrado por el seleccionador como "la primera gran noticia del día". "Ha estado entrenando y ha sido asintomático todo el tiempo por lo que está en perfectas condiciones. Charlaremos y veremos cómo se siente, pero obviamente no está descartado para el partido de Polonia", admitió a 'EURO2020.com'.





La selección española aterrizará esta tarde en Sevilla y a las 20.30 horas serán las ruedas de prensa oficiales previas al partido de este sábado ante el combinado polaco con la presencia de Luis Enrique y Álvaro Morata.