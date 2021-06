La Marea califica el Gobierno de Inés Rey de “fuxida cara adiante” y su política urbanística de “pelotazos”

Al filo de los dos años de mandato de Inés Rey, la portavoz de la Marea Atlántica, María García, ofreció ayer una rueda de prensa para hacer balance del mandato de Inés Rey, cuando se cumplió el segundo aniversario de su investidura. Lamentó la “fuxida cara adiante” de la alcaldesa, criticó que incluyera a la exconcejala de Ciudadanos, Mónica Martínez, en su equipo de gobierno, tachándola de tránsfuga, y calificó de pelotazos inmobiliarios” las actuaciones municipales en As Perceberas y la Maestranza.





“Se Inés Rey quere ser fiel ao mandato das urnas, ten que mudar o rumbo e dialogar coa Marea Atlántica, o único grupo co que suma unha maioría absoluta pola esquerda. Pero dialogar en serio, non para a foto, non para asinar e esquecerse ao día seguinte”, exigió la portavoz de la Marea.





Garcia reconoció que la pandemia no ha puesto las cosas fáciles al Gobierno local pero criticó que “ resposta de Inés Rey foi deixar A Coruña sen uns orzamentos, tardar seis meses en aprobar un novo Presco e apostar todo ao ladrillo”. Es más, la portavoz del grupo de la oposición calificó la forma de gobernar de Inés Rey de “vazquismo”, en referencia al histórico alcalde socialista bajo cuyo mandato se gestaron algunos escándalos urbanísticos.