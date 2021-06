Ese señor mayor que está al lado de Pedro Sánchez...

Yo creo que es más una casualidad, dictada por el orden alfabético con el que se organizan estos protocolos, que un éxito diplomático. Pero el caso es que la fotografía de Sánchez junto a Biden va a ser un hecho casi inevitable este lunes en Bruselas, en el marco de una ‘cumbre’ de la OTAN. Y no tenga usted la menor duda de que el ‘redondismo’, que algo ha contribuido a forzar un ‘cierto encuentro’ entre el presidente español y el hombre más poderoso del mundo, va a aprovechar a fondo esta ‘photo opportunity’. Y hará bien, porque el inquilino de La Moncloa ha tenido muy pocas oportunidades de lucirse en el marco internacional.





No quisiera caer en ese hispano-derrotismo, pero me parece que debemos huir de la sensación de que el supongo que bastante fugaz encuentro va a poder dar un repaso a todos los temas ‘de mutuo interés’: Marruecos y el Sahara, los aranceles a los productos españoles versus la tasa Google, qué va a ser de la base de Rota... De momento, la representación diplomática norteamericana en nuestro país es de bajo perfil y la pandemia ha hecho muy poco por incrementar la presencia española allí. Así que, sin obsesionarse con un nuevo ‘bienvenido mister Marshall’, habremos de forzar un poco la mano para no seguir siendo el gran país occidental siempre olvidado por Washington.





Cierto es que, ya con Rajoy y no digamos ahora con la actual ministra de Exteriores, el peso internacional de España ha ido decayendo. La clamorosa ausencia de nuestro país en el G-7 es algo que habrá de arreglarse cuanto antes.





No, la ‘photo opportunity’ no es un éxito de la diplomacia española, sino de algunas gestiones monclovitas. Y el hecho es que incluso desde La Moncloa tratan de no alentar demasiadas expectativas sobre este encuentro. El presidente del Gobierno español sabe perfectamente que ha cometido muchos errores en política exterior y que hay que dar un giro a la diplomacia hispana para fomentar la buena imagen del país y su eficacia comercial.





Pero claro, España sigue siendo una nación volcada hacia adentro: que si la Asamblea de Podemos y las cosas de Ione Belarra con el libre regreso de Puigdemont; que si la manifestación de Colón, que si las absurdas primarias en el PSOE andaluz, que si el indulto a Junqueras y sus compañeros mártires..





Los políticos no hacen más que complicarse la vida. Y así, claro, no hay quien encuentre tiempo para encauzar la mirada hacia fuera: ni esta ministra es la adecuada ni lo es tampoco la escasa atención que el Ejecutivo está dedicando a lo que pasa por el mundo. Y lo que pasa es mucho más que una foto de Sánchez junto a ese señor mayo creo que para bien, nuestro planeta... pero eso sí, sin nosotros a bordo.