La Selección nos deja un poco fríos

Pues parece que la nueva Selección de Luis Enrique todavía no está madura. Y no tiene nada que ver con la edad de los jugadores, aunque unos cuantos hayan sido arrancados a la

Sub-21. Puede ser falta de encaje, cuatro días de concentración no dan para mucho, o agotamiento físico después de una temporada más exigente de lo normal. O que por más que el seleccionador quiera ser el alma del grupo, igual también hace falta un líder dentro del terreno de juego. Y ese, el que todos pensamos, no está. De momento, la Roja nos deja fríos, a ver si en una semana la cosa se caldea. FOTO: Jugadores de la selección saludan a Cristiano | EFE