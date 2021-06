Darias se desdobla para convencer a las comunidades

La ministra de Sanidad está haciendo ella sola de poli bueno y de poli malo con las comunidades a cuenta del decreto de nueva normalidad que varios gobiernos autonómicos, Galicia entre ellos, ya han anunciado que no van a acatar. Dice cosas como “si no cumplen, haremos que cumplan” y al minuto siguiente asegura que buscará “el diálogo y el consenso”. O no tiene muy claro cómo funciona esta táctica o no se fía de nadie y prefiere asumir ella los dos papeles. Lo que pasa es que así pierde efectividad, más que nada, porque más que una estrategia para convencer al contrario parece que lo que hace Darias es cambiar de opinión constantemente. Y eso, ni impone ni genera confianza. Va a tener que practicar más para hacer frente a los desacuerdos políticos, porque por mucho que todas las administraciones tengan claro que el enemigo común es el virus no van a aceptar cada decisión en pro de la salud que tome el Gobierno si no la consideran adecuada. En toda guerra hay muchas batallas.