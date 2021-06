Los comerciantes locales critican la tardanza en la aprobación del Presco

Los comerciantes de la ciudad demandan la activación del Presco cuanto antes. Muchos negocios están aguantando la crisis como pueden y ponen sus esperanzas en cualquier tipo de ayuda externa. Es por ello que, desde la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC) denuncian la tardanza a la hora de aprobar el nuevo Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña.





“Lo queremos ya de ya porque hay gente que está muy apurada”, manifiesta el presidente de la federación, José Luis Boado, quien asegura que desde el sector se percibe la sensación de que el Gobierno local “no tiene prisa”, y es que estaba planeado que se firmase el convenio “antes de que mayo terminase”. Uno de los factores que podría estar retrasando su aprobación, según Boado, son los bonos de comercio de la Xunta. “Puede que no quieran competir con la campaña del Gobierno autonómico para mantener el consumo activo en los próximos meses, pero desde el comercio no estamos muy contentos con los bonos de la Xunta”, afirma.





Por el momento, ayer se celebró la comisión de Hacienda, en la que los grupos municipales debatieron el borrador del Presco. Al término del encuentro, el portavoz del Ejecutivo local, José Manuel Lage, valoró las propuestas de la oposición.





Comisión de Hacienda

“Creo que en este buen clima va a ser posible el entendimiento. La voluntad del Gobierno local es seguir con la mano tendida. Entendemos que un Presco de más de seis millones de euros puede ayudar a esos colectivos que tuvieron y tienen más dificultades derivadas de las consecuencias económicas de la pandemia”, apuntó, mientras que expresó su deseo de que “a lo largo del mes de junio podamos cerrar el Presco 2021 y que sea una realidad”.





Por su parte, la Marea Atlántica considera insuficiente, conservadora y poco ambiciosa la propuesta del Gobierno municipal para renovar el plan de ayudas. “Inés Rey tardou cinco meses en facernos unha proposta concreta para o novo Presco, e chega cun documento que poderíamos ter debatido en xaneiro. Limítase a reproducir, en pequeno, as medidas do ano pasado, sen grandes cambios, pero quedará curto para atender os problemas da veciñanza”, señaló la portavoz María García. Otra de las formaciones en hacer balance del borrador presentado por el Ejecutivo local fue el BNG. Así, su portavoz, Francisco Jorquera, calificó de “claramente insuficiente” el presupuesto para este Presco, de 6.060.000 euros. “É menos do que a metade do Presco 2020, dotado con 13 millóns de euros”, dijo.





El recorte afecta de forma mayoritaria al capítulo social, critica el portavoz nacionalista.