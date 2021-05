Mel se reúne con Helguera y ve "normal" que el club hable con otros técnicos

Agencias - Pandora v3.92+1.0.0 IG

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha tenido una "primera toma de contacto" con el director deportivo del club grancanario, Luis Helguera, al tiempo que considera "normal" que la entidad se reúna con otros técnicos, como ha ocurrido con Rubén de la Barrera (Deportivo).





El preparador madrileño ha dicho este miércoles en rueda de prensa telemática, antes de viajar a Gijón para jugar mañana ante el Real Sporting, que el club isleño le ha presentado un proyecto, aunque sin hablar aún de altas, bajas o de objetivos a cumplir la próxima temporada.





De igual manera, Mel ha revelado que le han llegado ofertas para entrenar "fuera de España", pero subraya que en una hipotética renovación con la Unión Deportiva no sería un impedimento el aspecto económico.

"He tenido una reunión extensa y cordial con Luis Helguera, en la que me presentó un proyecto, un plan general de trabajo, una idea de lo que esperamos de la UD Las Palmas. No me han dicho que mi etapa haya terminado. Seguiremos hablando, todo esto está por definir", ha explicado.





Por su parte, el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, ha declarado que la próxima semana tomarán una decisión al respecto del próximo inquilino en el banquillo, sin descartar ninguna posibilidades: la renovación de Mel, o la llegada de un nuevo entrenador.





Mel cumplirá en Gijón 100 partidos oficiales con la Unión Deportiva y trata de mantener la motivación de sus futbolistas, pese a que ya no se juegan nada, a tres jornadas del final del campeonato.

"Tenemos que defender nuestra profesionalidad y la entidad a la que representamos. Vamos a un buen estadio, contra un club histórico, que tiene cosas importantes que jugarse y, por lo tanto, será un partido precioso", ha manifestado respecto a un encuentro de trámite para los amarillos.