Feijoó aboga por "unificar" el centro-derecha y advierte de que Vox "no ha venido a solucionar ningún problema"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoó, ha advertido de que, mientras no se "unifique el centro-derecha" en España, hay "muchas posibilidades de que la izquierda gobierne" y ha subrayado que Vox "no ha venido a solucionar ningún problema". En este sentido, ha señalado que en Galicia se ha conseguido que la formación de Santiago Abascal "no tenga ni un concejal" y "ese es el modelo".







En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente gallego ha insistido en que "la concentración del centro derecha es la única alternativa para que no gobiernen los independentistas catalanes con el socialismo de Sánchez y el populismo de Podemos".





"Mientras no unifiquemos el centro-derecha en España, hay muchas posibilidades de que la izquierda y la izquierda populista gobierne", ha asegurado.





Preguntado si es partidario de gobernar con Vox, ha advertido de que esta formación "no ha venido a solucionar ningún problema a nuestro país". De este modo, ha recordado que en Galicia se ha conseguido que Vox "no tenga un concejal" y el PP tiene mayoría y gobierna "con responsabilidad". "Ese es el modelo", ha subrayado.





APOYO AL PRESIDENTE

Por otro lado, cuestionado sobre la posibilidad de que pueda optar en el futuro a liderar el Partido Popular, ha recordado que decidió no presentarse al Congreso de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, y "en este momento tenemos un presidente, al que vamos a apoyar para que pueda intentar cambiar el Gobierno de España".





"Este es el panorama en el que estamos trabajando", ha manifestado Núñez Feijoó, que ha señalado que le gustaría que "hubiese un cambio de ciclo político y volviésemos a hacer una política más occidental, más Europea, más previsible en un momento en que se necesita subir un poco el listón de la política para gestionar realmente los problemas de la gente".





En todo caso, ha manifestado que su trabajo en este momento es "gestionar" los problemas de los ciudadanos gallegos e intentar que, cuando haya elecciones generales, "haya un cambio político en España".





"Todo lo demás es un futuro incierto en el que cada uno tiene su rol, y yo tengo el mío", ha afirmado.