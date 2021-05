Inditex abre en la calle Compostela uno de los cuatro espacios Zara Beauty de toda España

La multinacional Inditex abrió ayer en la calle Compostela uno de los cuatro espacios Zara Beauty en España, acompañado de su propia línea de cosmética con cerca de 130 productos, que también pueden adquirirse de forma online desde ayer.





La nueva tienda generó expectación durante toda la jornada, dado que tiene una entrada propia al edificio desde la plaza de Mina, y fueron muchas las coruñesas que se acercaron a descubrir esta nueva línea comercial.





Los clientes pueden comprar maquillajes, barras de labios, aceites, esmaltes de uñas y otras variedades, desarrollados por la maquilladora Diane Kendal, que ha trabajado para diseñadores como Marc Jacobs y ha colaborado con Calvin Klein Cosmetics, entre otras marcas.





La línea de cosmética será una sección más en la “flagship” de la calle Compostela, añadiéndose a los apartados de señora, caballero y niño, y ya puede comprarse en la web de Zara en todos los mercados europeos, así como en Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda.





Bajo el lema “There is no beauty, only beauties” (“No hay belleza, solo bellezas”), la firma fundada por Amancio Ortega pretende concienciar sobre la necesidad de eliminar los estereotipos de belleza y adaptarse a las necesidades de cada persona.





Reapertura

Además, ayer reabrió sus puertas el DoubleTree by Hilton y su restaurante, Hünico by Adrián Felípez. Tras los meses de parón de actividad a raíz de la pandemia, hotel y restaurante reinician su actividad con nuevas propuestas para sus clientes en salud, confort y bienestar, explican desde el hotel ubicado en Zalaeta.





Según Richard Huerta, director del complejo, “ofrecemos a nuestros clientes la garantía de disfrutar de una experiencia de la más alta calidad rodeados de todo lujo de detalles. Disponemos de servicios y atención personalizados que hemos ampliado durante estos meses para que la estancia en nuestro hotel sea insuperable”.





En estos meses, el restaurante ha ampliado su bodega e introducido nuevas líneas, entre las que destaca un menú degustación diseñado por el chef Adrián Felípez y compuesto por diez platos, que se pueden acompañar de maridaje con y sin alcohol.