El TSXG le da un respiro a Feijóo y, de paso, a todos los gallegos

Los gallegos estamos de enhorabuena. Al menos desde ayer sabemos que nuestros jueces son más sensatos que otros que pululan por los diferentes puntos del país. Aquí, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no se ha opuesto ni al cierre perimetral municipal ni al toque de queda solicitado por el presidente gallego para aquellos municipios en los que la incidencia del coronavirus sea muy superior al resto de la comunidad. Eso es lo normal, ya que estamos en una situación totalmente anormal en la que, en determinados casos, lo que menos tienen que importar son determinados derechos individuales frente al interés colectivo de toda la sociedad para protegerse del contagio. No estamos hablando de un golpe de estado encubierto, ni de que se cercene la democracia, se trata de aplicar lo que hemos estado aplicando hasta este momento y que tan buenos resultados ha dado en Galicia, que es una de las comunidades con menor incidencia de la enfermedad. Por eso, cuesta comprender que en otras comunidades, la respuesta de la Justicia no haya sido la misma.