Pontón y Caballero acusan a la Xunta de "inacción" mientras Feijóo critica el "cinismo" de la oposición

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado el "cinismo" de los líderes de la oposición en Galicia, Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSdeG), quienes han coincidido este miércoles al criticar la "inacción" del máximo mandatario autonómico frente a la crisis industrial de la Comunidad.





La situación de empresas como Alcoa, Alu Ibérica, Navantia y el cierre de las centrales de As Pontes y Meirama, entre otras, han centrado este miércoles la sesión de control de la Cámara gallega, un debate en el que Feijóo ha vuelto a culpar al Gobierno de Pedro Sánchez de "poner en riesgo" 16.000 empleos en Galicia y al BNG de ser responsable también por apoyar su investidura.





"Claro que estoy preocupado por la situación de económica de nuestro país, no hago otra cosa que intentar trabajar para eso, pero cómo voy a asumir la responsabilidad de decisiones que no son nuestras", ha exclamado Feijóo, que ha considerado que "echarle la responsabilidad a este Gobierno --la Xunta-- de cerrar As Pontes, Meirama y Gamesa es un acto de cinismo que cada 15 días se incrementa con mayor facilidad".





En este sentido y en respuesta a una pregunta formulada por la líder del Bloque, Ana Pontón, el máximo mandatario autonómico ha incidido en que "los responsables de la situación industrial en Galicia, que afecta a 16.000 empleos, son "el PSOE y el BNG". "Por este orden", ha subrayado.

"Señora Pontón, en el diagnóstico podemos coincidir, hay 16.000 empleos que están en riesgo en el ámbito industrial. Y usted sabe, exactamente igual que yo, que las decisiones que ponen en riesgo los 16.000 puestos de trabajo son decisiones del Gobierno central", ha insistido para volver a subrayar que "solo hay un problema" y es que el BNG "gobierna con el partido del Gobierno central". "No se puede sorber y soplar, o defiende la industria de Galicia, o gobierna con PSOE, decídanse", ha sostenido.





"Cierre su despacho"

Enfrente, Pontón le ha afeado al presidente que "eche balones fuera". "Acto de cinismo es decir que el máximo responsable de la Xunta no tiene nada que ver con la crisis industrial que atraviesa este país", le ha respondido la líder del Bloque, que ha considerado que "lo más útil" que puede hacer Feijóo es "cerrar su despacho" y "marcharse para casa". "Porque Galicia necesita un presidente que se responsabilice y no eche balones fuera", ha sostenido.





Tras citar diversas industrias que "cerraron o tienen dificultades" en Galicia, Pontón ha incidido en que la "desertización industrial" es "anterior a la pandemia". "Basta con hacer un balance de la última década para tener una radiografía objetiva", ha manifestado la portavoz nacional del Bloque, que ha culpado a Feijóo de dejar a "un sector en la UCI".





"Miles de puestos perdidos y miles de empresas destruidas. Desde que se sienta en la Xunta Galicia perdió 27.000 empleos en el sector y cerró 2.947 industrias. Es dramático", ha dicho para señalar que este "desastre sin paliativos" está "arruinando comarcas enteras" y "tiene dos causas: su falta de política industrial y su incapacidad para defender los intereses de Galicia", ha apuntado.

Dicho esto, le ha reprochado que lo "más destacado" de sus "12 años" al frente de la Presidencia de la Xunta sea "el fiasco de Pemex". "Menudo crack señor Feijóo", ha incidido Pontón, que le ha acusado de "no ser un buen gobernante". "Solo es un buen propagandista", ha afirmado.





Cruce de datos con Caballero

Por su parte, en la sesión, el secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha denunciado que Galicia es la comunidad con un "mayor incremento del desempleo". "Encabeza la subida del paro en el primer trimestre, más de 12.000 negocios han cerrado o han despedido a su plantilla, con una media de 25 cierres al día", ha advertido.





Los datos ofrecidos por el socialista han sido replicados por el presidente de la Xunta, quien ha afeado a Gonzalo Caballero que hable "de una encuesta de un trimestre" pero "para nada de que en los últimos 12 meses Galicia bajó el paro más de 20.000 personas". "Creó más de 27.000 afiliados, y es la comunidad autónoma con mayor bajada de España en el último año", ha afirmado.





"La economía en Galicia hasta la pandemia funcionaba, y funcionaba de una forma bastante intensa", ha sostenido el presidente, que ha recordado que "llevaban cinco años creciendo las exportaciones, cinco años creciendo el PIB, cinco años bajando el paro e incrementando las afiliaciones a la Seguridad Social".





Galicia, "una de las comunidades que mejor resiste"

"Pero si quiere usted coger el año de la pandemia, podemos acreditar que Galicia es una de las comunidades autónomas que mayor resiste la pandemia", ha subrayado Feijóo. "Somos la tercera comunidad con menor deuda de PIB de toda España, somos la comunidad que más invierte con cargo a sus presupuestos y somos la comunidad que mejor pagó durante todo el año 2020, durante la pandemia, en la mitad de tiempo que la Administración General del Estado", ha argumentado.





Tras ello, ha considerado que Gonzalo Caballero debería ser "un poco más prudente" y "ser un poco más consecuente". "Viene aquí a proponer no sé cuantas cosas, pero usted cuando gobierna en el gobierno central, su único objetivo es crear una crisis industrial de 16.000 puestos de trabajo. Sea prudente y realista, no venga a hacer política ficción", ha reclamado.





"Es usted un político de una generación que todavía no se conoce, que es la generación de la ciencia ficción. Pertenece a un partido que crea problemas y después le echa los problemas a los demás", ha afirmado Feijóo para incidir que en que el PSOE es el "máximo responsable de buscar problemas" y de "no resolver ninguno".





Caballero le acusa de vivir "en los mundos de Yupi"

Ante estas palabras, el jefe de filas de los socialistas gallegos le ha reprochado al presidente su falta de "credibilidad". "Si usted quiere seguir viviendo en los mundos de yupi, recreándose en esa situación en la que dice que Galicia está en una situación óptima, si usted quiere olvidarse de los jóvenes que no saben qué hacer con su vida, si usted quiere olvidarse de las mujeres que salen rezagadas de esta crisis, si usted quiere olvidarse de los sectores afectados... Allá usted y su responsabilidad señor Feijóo", le ha trasladado.





"Dígale usted a los gallegos que la situación es idílica, que estamos mejor que ninguna otra comunidad. No se lo cree nadie", ha afirmado el socialista, que ha pedido al dirigente popular que se baje del "pedestal" para estar "a pie de país".





"A mi me gustaría ser el máximo responsable del máximo responsable de lo que ocurre en la economía gallega, pero el máximo responsable es usted", ha subrayado el secretario xeral del PSdeG, que le ha recordado a Feijóo que "allí donde hay una crisis industrial, la responsabilidad es del presidente de los gallegos y gallegas". "No haga un juego de invertir los papeles, porque los papeles le corresponden a usted, y la responsabilidad de gobernar es también la suya", ha apuntado.





Sin "credibilidad" en política económica

Dicho esto, ha asegurado que Feijóo "en materia de política económica no tiene ninguna credibilidad" porque "lo que está haciendo es diagnosticar una realidad ficticia, en la que puede vivir el PP pero no los gallegos".





"A día de hoy usted tiene que tomar decisiones, su credibilidad cuando habla de la economía de Galicia es la misma que tiene cuando habla del estado de alarma", le ha reprochado el socialista, que ha acusado a Feijóo de tratar de vender una "situación idílica" de Galicia cuando en realidad "está fuera de juego y 'out' en política económica".