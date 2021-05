La entrada en vigor de la nueva norma de la DGT llega cuando el 90% de A Coruña ya es Zona 30

Desde ayer en las calles de las ciudades españolas el límite de velocidad por defecto son 30 kilómetros por hora pero, como recordó el concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, A Coruña lleva implantando el nuevo límite desde hace casi un año. A día de hoy, el 90% de las calles herculinas son zona 30 (todas las de un carril por sentido), y en muchas de las que todavía se puede circular a 50 kilómetros por hora (como las rondas) se están instalando también carriles 30.





En teoría, al reducir el límite de velocidad se consigue también reducir el numero de siniestros, y también el de la contaminación atmosférica. En el caso de A Coruña, los accidentes mortales son muy raros (el año pasado se cerró sin ninguno y el anterior, con tres) y, a nivel atmosférico, el fuerte viento del Atlántico mantiene la ciudad despejada de contaminación.





En cuanto a las ventajas para el tráfico, el concejal de Movilidad todavía no está recuperada al 100%, así que las conclusiones tendrán que esperara a un análisis en plena normalidad “Si es que en algún momento se llega”, bromeó. Sin embargo, en Juan Flórez si se verificó que el carril 30 no solo ha facilitado la circulación por ese carril sino que ha evitado la doble fila: “Está funcionando muy bien, no solo como carril compatible con bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) sino también para las líneas de bus.





La velocidad media en Juan Flórez también se redujo, pasando de 26 kilómetros por hora a una de 23. “Es significativo”, asegura el edil, que recuerda que también se ha implantado en la ronda de Outeiro y se está implantando en la de Nelle. Y facilita la fluidez del tráfico, puntualizó, aunque será hora cuando se empezará notar los datos.





Prioridad al peatón

VIlloslada hizo estas declaraciones durante su visita a la Escuela de Prácticas junto con el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ignacio Borrego. Allí les esperaban los miembros de la asociación Stop Accidentes para celebrar una jornada divulgativa con los escolares. “Los entornos escolares es uno de los que más tenemos que trabajar”, aseguró. Junto a él se encontraba la presidenta de Stop Accidentes, Jeanne Picard, que recordó que “son muchos años pidiendo una reducción de la velocidad, porque la velocidad excesiva mata, y una ciudad como A Coruña tiene que dar prioridad para el peatón y para el ciclista”.





Piccard pidió responsabilidad de los conductores y responsabilidad para los peatones. “La siniestralidad cero es lo que buscamos y queremos”, señaló.





Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana destacó el ámbito de la educación vial, así que proyectan campañas para poder fomentar el respeto a la nueva normativa vial: “Habrá que ir normalizando la situación, pero esperamos que será muy rápida”.





Aparcamiento irregular

Conviene recordar que la gran mayoría de las sanciones en el término municipal coruñés no son por exceso de velocidad, sino por “ayuda a la movilidad”. Es decir, por aparcamiento irregular. Precisamente, el Ayuntamiento lleva casi dos meses de campaña contra este fenómeno, y Borrego asegura que ya han podido reducirlo en un 50%.





“Se ve que los ciudadanos están respondiendo un poco”, asegura. Si fueron 172 al día en el primer mes y sobre 70 el segundo (entre retiradas de grúa y multas). En cuanto a la lucha contra el exceso de velocidad, el edil aseguró que la Policía Local podrá contar este año con un nuevo radar portátil para este año.