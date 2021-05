Miku, sobre su renovación: “Por mí no habría ningún problema”

El delantero del Deportivo Miku Fedor celebró uno de sus goles abrazando al consejero del actual Consejo, Ricardo González, y explicó el porqué de su festejo.





“El otro día me llamó para desearme suerte, (el consejero Ricardo González) y me preguntó ‘¿si marcas me los vas a dedicar?’ y le dije que si marcaba se lo dedicaba y así ha sido”, indicó al ser preguntado por ese momento, que captaron las cámaras.





1. Meta secundaria lograda

El atacante se mostró feliz de haber logrado el objetivo, que no era el prioritario, pero al menos les permite mantenerse en la Primera RFEF, aunque la meta fundamental habría sido otra, el regreso al fútbol profesional, en Segunda.





“Sí, matemáticamente el objetivo secundario, el que teníamos en la mano (lo tenemos). Ha sido duro porque entramos tarde en la competición, tampoco el formato era favorable para nosotros y hoy (por ayer) con más gente en la grada y con la opción de conseguir el objetivo secundario el equipo ha estado bien y lo ha sacado adelante”, comentó el ariete durante su comparecencia tras el triunfo.





2. La importancia del público en Riazor

En la tarde de ayer 5.000 espectadores estuvieron presentes en las gradas del Abanca Riazor, la cifra más alta del curso, pues habían sido solo 3.000 en la jornada inaugural ante el Salamanca UDS. Un apoyo del ‘respetable’ que Miku remarcó que habían notado.





“Sí, obviamente nosotros internamente lo comentamos mucho (la importancia de la hinchada). Los equipos grandes tienen esa masa social que los diferencia de otros más humildes. El año pasado, si no pasa lo que pasa a nivel mundial, el equipo en Segunda se hubiesen salvado. Vine a jugar en contra en Primera y se nota bastante (la afición). Esta temporada cuando se tuvo que jugar sin público el equipo lo echó en falta. Los equipos mas humildes venían aquí y les daba la sensación similar a como ellos jugaban los partidos (en su campo). Hoy (por ayer) con 5000 en todo el estadio se notó. Son circunstancias que pasaron en el mundo (la pandemia) pero el público es un factor diferencial”, aseguró el delantero.





3. Pidió autocrítica tras el mal curso

Ahora, con los deberes de la meta secundaria hechos, cree que es momento de hacer autocrítica y pensar en lo que hizo el equipo, bien y mal.





“Conseguido un objetivo, aunque sea menor, es motivo de alegría, pero creo que a partir de la autocrítica se puede crecer a nivel individual y colectivo. Somos conscientes de lo que ha ocurrido, la apuesta personal era ascender, no se dio por muchos factores y hay que ser autocrítico con eso. Surgió el objetivo secundario, y lo mínimo era ir a por ello, pero hay que saber que en momentos de la temporada no estuvimos bien y preparar el año de la mejor manera para preparar el ascenso”, pidió.





4. No se cierra a seguir en el club

Aunque aún quedará mucho tiempo para hablar de lo que ocurra con la actual plantilla, Miku se dejó querer y no cerró la puerta a seguir en el Deportivo el curso venidero.





“El verano va a ser muy largo este año, ya hablaremos, estoy muy feliz y contento, como me ha acogido (la ciudad) a mí y mi familia. Estoy haciendo goles, en fútbol cualquier cosa puede pasar y a ver qué ocurre en verano. Por mi parte no va a haber ningún problema, soy consciente de que hay que tomar decisiones, por mi no habría problema. Vine a ayudar, no me bajo del barco cuando las cosas nos salen bien, estoy al pie del cañón, para lo bueno y para lo malo. El año que viene tendrán de mí lo mismo: compromiso, entrega y el deseo de superarme”, afirmó.





5. Agradecido y feliz con los compañeros

El atacante, bigoleador en la tarde de ayer, aseguró que estaba feliz por volver a ver puerta, tras irse de vacío de Miramar. “Con mucha alegría, pero hay que poner en valor a los compañeros, me tienen que dar de comer. Héctor lo hizo fenomenal, Rayco lo intentó varias veces...”, zanjó.