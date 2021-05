La importancia de pagar las facturas

No soplan buenos vientos para el premier británico, Boris Johnson. Y no lo hacen no por encabezar el Brexit, ni por su errática política contra el coronavirus que luego solventó comprando vacunas a diestro y siniestro al precio que fuera. Lo suyo son pequeñas corruptelas que cada día lo tienen más cercado y que pueden terminar por costarle el puesto. Primero fue lo de las reformas en su residencia privada pagadas con fondos públicos y, ahora, que haya pedido a un donante que pagara la niñera de su hijo. Parece claro que algunos son insaciables a la hora de ahorrarse su propio dinero.