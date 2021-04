El grupo municipal popular denuncia "dejadez" del Ejecutivo local en el barrio de Os Mallos

La portavoz del grupo municipal del PP, Rosa Gallego, y el edil Antonio Deus mantuvieron nua reunión con la plataforma vecinal de Os Mallos para escuchar los problemas existentes y tras la cual denunciaban la dejadez del Ejecutivo local.





El encuentro tuvo lugar en la plaza del Padre Rubinos, donde el Gobierno municipal acaba de talar los árboles durante la reforma integral de la misma.





Los populares señalan que los vecinos querían la reforma "pero no de esta forma". Apuntan a que también les hicieron saber que no están contentos por la eliminación de aparcamientos en torno a la plaza además de "su malestar por no haber sido informados del alcance" de estas obras de reforma del Padre Rubinos.