Lara: “Hemos vivido este escenario varias veces y el equipo ha respondido”

El extremo izquierdo del Deportivo José Lara confía plenamente en la capacidad del conjunto coruñés para asegurar, en las dos jornadas de liga que restan, una de la dos primeras plazas del grupo, que dan acceso a competir en la Primera RFEF el próximo curso.





“Esta temporada hemos vivido este escenario varias veces y el equipo, ante estas situaciones, ha respondido. Confío plenamente en la actitud que tiene cada uno en estos partidos y es lo que nos ha hecho salir de este escenario en todas las ocasiones que nos hemos visto envueltos en él”, ha subrayado el futbolista sevillano durante la rueda de prensa telemática que ha ofrecido esta mañana.





El jugador cedido por el Sevilla ha explicado que el vestuario no siente “nerviosismo ninguno” por la disputa de dos encuentros tan decisivos.





“Sentimos esa responsabilidad de asegurar la plaza lo antes posible. Quedan dos partidos en los que lo vamos a dar todo y si no es en este, será ante el Numancia, que tenemos esa necesidad de asegurar la plaza para el año que viene”, ha señalado.





En ese sentido, ha asegurado que el vestuario es consciente de lo fundamental que serán las dos próximas jornadas para el futuro del club.





“Todo lo que he asumido este año es diferente a etapas anteriores en otros equipos. Esa exigencia la he notado y el equipo sabe esa responsabilidad y no tiene que llevarnos a desesperación ni nerviosismo. Todo el mundo está preparado para conseguir esa plaza para el año que viene”, ha insistido.





Los blanquiazules quieren dejar asegurada su presencia en la Primera RFEF este mismo domingo, frente al UP Langreo, pero en caso de no lograrlo, Lara asegura que están preparados para batallar en Soria ante el Numancia en la última jornada.





“Es mejor asegurar la plaza una semana antes que llegar al final con esa incertidumbre, todos queremos asegurarla cuanto antes, pero esto es fútbol y se puede dar esa opción de llegar a Numancia teniendo que jugarnos la plaza. Afrontaremos con ganas ese objetivo, sea en la jornada que sea”, ha afirmado.





El jugador andaluz vaticina un encuentro “diferente al que se dio allí”, en el Nuevo Ganzábal, “porque jugamos en casa, el terreno de juego cambia el escenario, no quiero que suene a excusa el partido de allí, pero es la realidad y afrontamos el partido con esas ganas de que se dé el resultado y que tenemos que ganar”.





“Riazor nos favorece por nuestro juego y nuestra capacidad de afrontar el encuentro a raíz del balón”, ha añadido al respecto.





Hasta 5.000 espectadores en Riazor

Lara ha celebrado que el domingo puedan acudir 5.000 espectadores a Riazor, una noticia que considera positiva para el equipo blanquiazul.





“El aumento de aforo y sobre todo para este club, que sabemos la afición que tiene, es importante. La esencia del club es esa gente y esa afición que siempre está con el equipo y es positivo que entren más personas”, ha argumentado.





“El fútbol este año lo ha notado (la ausencia de público) en casa y fuera. Seguramente incluso las intervenciones del árbitro en el juego han podido variar por esos detalles de no haber afición. Es importante en casa sentir el calor de todos ellos”, ha insistido.





La escuadra coruñesa afronta el duelo con el Langreo con la baja de Keko Gontán por lesión, un futbolista que ha jugado un papel determinante a lo largo de la temporada.





“Siempre que un compañero salga de la convocatoria o del entrenamiento por una lesión es malo, pero imagino que el míster tendrá su esquema para este partido y existe esa posibilidad de meterme en la derecha”, ha explicado.





Aunque el duelo del sábado entre el Racing de Ferrol y el Numancia marcará las necesidades de los blanquiazules en sus dos últimas citas de la temporada, Lara prefiere centrarse únicamente en el choque de Riazor.





“Será importante el resultado, pero siempre y cuando nosotros saquemos los tres puntos, es lo que tenemos que pensar y lo único que debemos tener en mente”, ha sentenciado.