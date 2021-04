Una senda ciclista de 32 kilómetros rodeará el embalse de Cecebre

La Diputación de A Coruña construirá una nueva senda ciclista que rodeará el embalse de Cecebre. Se trata de una obra para la que se establece una inversión de 2,1 millones de euros para la creación de 32 kilómetros de carril bici y peatonal en una ruta que discurrirá por los municipios de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre y Carral.





El presidente de la entidad provincial, Valentín González Formoso, y el diputado de Empleo y Transición Ecológica, José Ramón Rioboo, firmaron ayer el convenio de encomienda de gestión de las obras con las alcaldesa de Betanzos, María Barral, y Bergondo, Alejandra Pérez, y los regidores de Abengondo, José Antonio Santiso, y Carral, Javier Gestal.





La iniciativa supondrá una inversión total de 2.150.688 euros, que serán cofinanciados en un 80% con fondos europeos Feder a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).





“A Deputación está realizar unha importante aposta por promover un novo modelo de mobilidade sostible na nosa provincia, no que o uso da bicibleta como medio de transporte adquire un gran protagonismo”, indicó el presidente de la Diptuación, que explicó que a través de este tipo de proyectos “o ente provincial pretende contribuír a unha mellora da vertebración do territorio, chegando as senda ciclistas non só as grandes cidades e o seu entorno, senón tamén aos territorios do rural”





La nueva senda contará con tres tramos. El primero irá por Abegondo, Bergondo, Betanzos y Carral y contará con un presupuesto de 810.428 euros, mientras que el segundo y el tercero irán por Carral y Abengondo, con sendas inversiones de 785.794 y 554.465 euros.





De esta manera, el carril discurrirá en gran parte por territorio de la Reserva das Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, empleando como base carreteras, calles, pistas municipales, caminos rurales y sendas de titularidad pública.





Cuando esté terminada la senda, peatones y ciclistas la podrán utilizar de forma conjunta con seguridad. l