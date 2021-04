Paco Liaño: “El Depor cuando se ha visto ante una final ha dado la medida”

Sufre cada fin semana como un aficionado más con el Racing de Santander y su Deportivo, ambos equipos inmersos en la ‘locura’ de esta Segunda División B en plena pandemia. Un formato que se le está atragantando a ambos, luchando por una plaza en la Primera RFEF, cuando la meta era el retorno cuanto antes al fútbol profesional.





El exZamora herculino habla con dxt sobre la última jornada, la temporada, las decepciones y la esperanza, que nunca pierde, de que el Deportivo se levante de este tropiezo con aún más fuerza.





Pienso que ante el Langreo el equipo no compitió al cien por cien de su capacidad





¿Cómo viviste el partido ante el Langreo?

Con mal cuerpo, porque pensaba que el equipo iba a seguir dando muestras de crecimiento, de que las cosas estaban más asentadas, Tras lo visto en los últimos cuatro partidos, dimos una imagen muy lejos de la que debe dar el equipo. El tema de la disculpa del campo de hierba artificial no me sirve. Parecía que jugábamos a mínimos, aunque las circunstancias fuera esas (la hierba artificial), que siempre se usa de argumento, este campo tenía buenas dimensiones. Tampoco el Langreo me pareció un equipo agresivo, sino que intentaba jugar al fútbol.





Eso de jugar a mínimos, ¿te refieres a que el Depor fue más a asegurar el no perder?

Sí, tuve la sensación de que el equipo estaba cómodo, no estaba siendo acosado por el Langreo y mientras el resultado fue de empate dejaba pasar el tiempo como pensando “vamos a tener una y la vamos a meter” e incluso pudo ser así. Tuvimos en el primer tiempo la oportunidad de (Diego) Villares y la de Miku en la segunda (parte), pero entiendo que si no quieres que te pase lo que te pasó, tienes que resolver antes. Creo que el partido el equipo no lo jugó al cien por cien de su capacidad, me recordó un poco a la época del equipo de Fernando Vázquez, bien tranquilos en defensa pero no decimos nada en ataque. Estoy un poco triste, decepcionado la verdad, miras la clasificación y ves que se te complica el asunto. El partido del Numancia será con mucho en juego y con una tensión añadida.





No puedes pretender generar dos ocasiones y que acaben en gol





Pero el Depor ya ha demostrado, como ante el Pontevedra, que sabe jugar con tensión...

Es cierto. O al menos eso es lo que quiero creer. El equipo cuando se ha visto ante una final, como fue el día del Pontevedra, ha dado la medida. Dentro de la decepción del domingo, sigo confiando plenamente en que el equipo va a ser capaz de afrontar el partido ante el Numancia, como lo que es, que será capaz ganarles y dejarlo encaminado y que Racing de Ferrol y Numancia se jugarían esa segunda plaza (a la Primera RFEF).





Dentro de la decepción, tenemos recursos más que suficientes para solventar (la situación), pero lo que pasa es que hasta cierto es muy absurdo el haber perdido la oportunidad del domingo de haberla dejado (encarrilada, la primera plaza).





Dentro de la decepción tenemos recursos para solventarlo





¿Te preocupa que el equipo siga necesitando muchas oportunidades para ver puerta?

Lo que no puedes pretender es generar dos y que acaben en gol. Entiendo que al final si eres capaz de generar mucho más es porque eres más ambicioso. Perdimos la sensación positiva de que cuando el equipo presionaba arriba era capaz de robar y marcaba. El domingo me dio la sensación de que el equipo estuvo menos agresivo en la presión.