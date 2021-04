Bergondo tramita casi cuarenta sanciones por incumplir la normativa frente al covid

El Ayuntamiento de Bergondo está tramitando casi cuarenta sanciones por incumplir la normativa para evitar la expansión del coronavirus, según informaron los cuerpos de seguridad a los responsables municipales en su encuentro semanal para abordar las cuestiones relacionadas con el covid-19. Así, en Semana Santa se notificaron seis propuestas de sanción por una celebración entre no convivientes en una vivienda, expuso el Gobierno de Bergondo.





También se anotan otras diez por ir en el coche con no convivientes sin llevar mascarilla; tres a establecimientos de hostelería por incumplir la normativa de distancia entre mesas en terrazas, una por fumar en un espacio no habilitado y catorce por no usar mascarilla, por lo que insisten en que resulta fundamental "levar sempre máscara", señala el Ayuntamiento de Bergondo.





En este sentido, desde el municipio se insiste en la importancia de “non baixar a garda aínda que se relaxasen as restricións xa que se non teremos que volver atrás, perxudicando aos locais de hostalería e a nós mesmos” frente al covid-19.





Las sanciones fueron notificadas por la Guardia Civil, la Policía Local de Bergondo y la Policía Autonómica.