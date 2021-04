La Xunta aporta 30.000 euros a la restauración de ventanas del consistorio de Betanzos

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, se desplazó hasta Betanzos para conocer el resultado de las obras de acondicionamiento de ventanas de la casa consistorial, que se acometieron al amparo de la Orde de Infraestruturas de Uso Público, con una aportación de más de 30.000 euros por parte de la Xunta.





Prieto, que se reunió con la alcaldesa de la ciudad, María Barral, explicó que “as obras levadas a cabo nas xanelas de madeira existentes” en la sede municipal, un inmueble de estilo neoclásico situado en el casco histórico, pretenden “evitar un maior deterioro das mesmas permitindo a súa conservación e mellorar a eficiencia enerxética do edificio, polo que se procedeu á restauración das xanelas existentes e a instalación doutra xanela cara ao interior, con características illantes que reduzan as perdas de enerxía no edificio, diminuíndo así o consumo de calefacción”, resumió la directora xeral de Administración Local de la Xunta. Además, la casa consistorial, construida en 1778, tiene un enorme valor arquitectónico, histórico y cultural, y está catalogada en el Plan Especial de Protección e Ordenación do Casco Histórico (Pepoch) de Betanzos.





Diseñado por el arquitecto madrileño Ventura Rodríguez y con García de Quiñones como maestro de obras, ocupa el mismo solar que el anterior, del XV.





Ahora, el Ayuntamiento de Betanzos prevé restaurar los escudos policromados del inmueble, ubicado en la cima del antiguo Castro de Untia.





La Vicepresidencia Primeira da Xunta mantuvo para este años en la convocatoria de esta orden los cuatro millones de euros presupuestados el año pasado después de incrementarlo en más de un millón en el 2020. A través de esta orden, financia “proxectos dos concellos galegos para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais”, explicaron desde del departamento de Alfonso Rueda.





Premio As Mariñas

La inversión autonómica en el municipio en los últimos años se aproxima a los 260.000 euros “entre as melloras en infraestruturas municipais e outros proxectos destinados á protección e conservación do medio ambiente no marco do Fondo de Compensación Ambiental”, al que se destinan 12 millones en este 2021





Además, indicaron que Betanzos, dentro del Consorcio As Mariñas con Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, obtuvo el Premio Coopera Galicia 2012 por el denonimado “Sistema de mellora na eficiencia do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos no Consorcio das Mariñas”.