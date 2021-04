​Raí: "Esto no se ha acabado; cuanto más cerca del objetivo dejemos al club, será mejor"

El brasileño Raí reconoce que, pese al golpe recibido en la última jornada de la primera fase, al quedarse fuera de las tres primeras plazas que dan acceso a la pelea por el ascenso a Segunda, el equipo ha sabido seguir adelante, ya que, como avisa, "esto no se ha acabado" y es consciente de "la importancia que tiene para el club estar en una categoría u otra".





"Esto no se ha acabado y sabíamos que después del partido con el Zamora, independientemente del resultado nuestro o de los otros, el equipo tenía que tener la cabeza preparada para seguir peleando por lo que fuera. Y el equipo va a seguir trabajando en lugar de pensar en lo que no se dio", ha manifestado en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido esta mañana en Abegondo.





El mediocampista entiende, por tanto, que la plantilla siga conectada para tratar de cerrar la segunda fase en una de las dos primeras plazas, que permite jugar en la Primera RFEF la próxima campaña.





"Sabemos la importancia que tiene para el club estar en una categoría u otra, y cuanto más cerca del objetivo dejemos al club, será mejor, más fácil y estará más cerca de donde se merece, y también para cada uno de nosotros porque es muy importante para cada jugador demostrar y que nos veamos más cerca de objetivo del club", ha valorado.





En ese sentido ha argumentado que solo deben pensar en el siguiente compromiso, contra el Langreo el domingo, y no tratar de hacer cuentas sobre los puntos que necesitan para asegurar uno de los dos primeros puestos.





"Nosotros tenemos que tener en mente cada partido, ya veremos si terminamos con más o menos puntos que los demás, eso ya se dará el día 9. Lo importante es el siguiente partido, el Langreo, y sumar, sea fuera o en casa. Lo demás ya se verá", ha apuntado.





El conjunto asturiano juega en hierba artificial, un aspecto que espera que no les perjudique el domingo.

"Si tiene que condicionar, que sea para lo bueno. Siempre, cuando es un cambio de superficie, te puede venir bien o no, pero que lo que venga, sea para mejorar, un campo más que vamos a jugar en hierba artificial y para algunos de nosotros, no es algo nuevo porque yo ya he jugado en campos artificiales. Haremos nuestro partido", ha señalado.





En ese sentido, ha explicado que la plantilla ha preferido no entrenar en hierba sintética esta semana para no comprometer el estado físico de los jugadores.





"Se ha planteado lo de entrenar en la superficie que nos vamos a encontrar el fin de semana. Creíamos, y lo hemos hablado, que sería mejor evitarla y que una vez que estemos allí, tratar de disfrutar y jugar con humildad con lo que nos encontremos porque todos sabemos la dificultad que supone el campo artificial a nivel físico y futbolístico. Por eso, hemos decidido tratar de evitarlo porque por unos días, no va a cambiar", ha argumentado.





Raí ha subrayado el estado anímico del vestuario tras haber ganado sus cuatro últimos compromisos.

"El equipo se encuentra bastante bien, está claro que las victorias te favorecen la autoestima, que sigamos así".





Rubén de la Barrera retrasó la posición del brasileño el pasado domingo, ante el Marino de Luanco, por la baja de Uche Agbo. El 'canarinho' jugó en la medular, junto a Álex Bergantiños y Diego Villares, en lugar de ocupar el extremo izquierdo, donde se había desenvuelto habitualmente.





"Me he sentido bien, algunas veces bastante presionado por el rival porque no teníamos casi espacio para encontrarnos entre líneas, que es donde yo he estado jugando el partido anterior, pero me he encontrado bien, sobre todo en los minutos finales, porque al principio estaba todo cerrado y no se podía jugar ni meter pases, teníamos que dar muchas vueltas para encontrar espacios", ha indicado.





Por último, el jugador ha explicado que todavía no ha hablado con el club sobre su posible continuidad, ya que llegó en el mercado de invierno y su compromiso expira a final de curso.





Lo único que tengo en mente es el partido de este fin de semana, lo demás ya vendrá el día que tenga que venir, pero de momento no se ha hablado. Lo que venga, que sea bueno para los dos y que sea para la mejoría", ha sentenciado.